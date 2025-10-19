Haberler

Eskişehir'deki Antika Tezgahı Koleksiyonerlerin İlgi Odağı

Eskişehir'de, Japon kılıçları ve Osmanlı cep saatleri gibi birçok antik ürünün bulunduğu tezgah, hem koleksiyonerler hem de vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmektedir. Antikacı Yaşar Altuk, ürünlerin değerlerinin 400 bin TL'ye kadar çıktığını belirtiyor.

Eskişehir'de Japon kılıçlarından ve Osmanlı'dan kalma cep saatlerine kadar birçok ürünün yer aldığı antika tezgahı, hem koleksiyonerlerin hem de vatandaşların ilgisini çekiyor.

Antikacılık mesleği her ülkeden ve her kültürden ürünleri bir araya getiriyor. Japon kılıçlarından başlayıp Osmanlı zamanından kalan cep saatlerine kadar uzanan eşyalar koleksiyonerleri bekliyor. Ayrıca Eskişehirli vatandaşların dikkatini çeken bu eşyalar, tezgahlarda büyük bir ilgi görüyor. Öte yandan antikacı Yaşar Altuk bu ürünlerin değerlerinin 400 bin TL'ye kadar uzandığını aktardı.

"Dede mesleği olduğu için bunları tekrar kazandırmaya çalışıyoruz"

Tezgahında bir sürü kültürden ürün olduğu belirten Yaşar Altuk, "Cep saatlerimiz var, pirinç malzemelerimiz var. Ondan sonra objelerimiz var, en az 50-60 senelik. 1960-1970'lerin saatleri var ortalama. Tabii ki dede mesleği olduğu için bunları tekrar kazandırmaya çalışıyoruz. Severek yapıyoruz bu işi. Bunlar mezatlarda, müzayedelerde oluyor. Onları da alıyoruz, satıyoruz, beğenerek. Ürün elimize geliyor, değişiyor, o şekilde ilerliyor. Bu kılıçlar çok eski değil, yani 15-20 senelik. Artı imitasyon, a kalite diyorlar bazı malzemelerde. Şimdi net ürünlerin hepsini hemen hemen yapıyorlar" dedi.

"250 bin, 400 bin arası değerlerde ürünler var"

Ayrıca Altuk, tezgaha olan ilgiden ve ürün değerleri hakkında, "Talepler güzel. Biz her ay buradayız zaten. Memnunuz yani. Zaten yerimiz de Eskişehir, dışarıdan gelmiyoruz. Değer olarak 200-250 bin, 100 bin, 150 bin civarında. Tapular var, Osmanlı tapuları var. Cep saatleri de var tabii. 250 bin, 400 bin arası değerlerde ürünler var ama bizde o kadar yüksek fiyatlı bir şey yok" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
