Eskişehir'de Yükselen Otel Fiyatları Yurt Dışına Yöneltiyor

Eskişehirlilerin bu yaz tatil tercihleri, artan fiyatlar nedeniyle değişti. Yurt içi otellerin yüksek maliyeti, tatillerin kısalmasına yol açarken, vizesiz seyahat imkanı sunan Şarm El-Şeyh ve Budva gibi yurt dışı tatil yerleri büyük ilgi gördü. Turizm uzmanı Zerrin Duman, tatil planı yapanları sahte acenta dolandırıcılıklarına karşı yüz yüze işlem yapmaları konusunda da uyardı.

Turizm sektöründe yaklaşık 35 yıldır hizmet veren Zerrin Duman, bu yaz sezonunda Eskişehirlilerin tatil tercihlerini ve seyahat trendlerini değerlendirdi. Yurt içi otellerin yüksek fiyatları nedeniyle tatillerin kısa tutulduğunu belirten Duman, yerli turistlerin deniz tatili için Side'yi tercih ettiğini söyledi. Yurt dışı tatillerinin ise fiyat avantajı ve vizesiz seyahat imkanları sayesinde popülerlik kazandığını vurgulayan Duman, özellikle Şarm El-Şeyh ve Budva gibi yerlerin bu sezon en çok ilgi gören yerler arasında olduğunu belirtti. Ayrıca, artan sahte seyahat acentası dolandırıcılıklarına karşı vatandaşları yüz yüze işlem yapmaları konusunda uyardı.

"Vizesiz ülkeler listelerde birinci sırada"

Bu yıl yurt içi pazarındaki otel fiyatlarının çok yüksek olduğuna değinen Zerrin Duman, "Fiyatların pahalılığından dolayı gidenler ancak 3 gece en fazla 4 gece gidebildi. Yoğunluk ise her zaman olduğu gibi, denizinin çok güzel olması nedeniyle Side bölgesindeydi. Yurt içindeki otellerin pahalılığı sebebiyle insanlar aynı paralara belki biraz daha ekleyerek yurt dışında tatil yapmaya daha sıcak bakmaya başladılar. Yurt dışında tatil yapmak isteyen müşterilerimizin ilk tercihlerinden biri Mısır oldu. Özellikle de Mısır'ın deniz turizmdeki en önemli bölgelerinden biri olan Şarm El-Şeyh en çok tercih edilenler arasında. Bunun sebeplerinin başında Mısır'ın vizesiz olması geliyor. Bizim Belek bölgesi gibi otelleri ve denizi çok güzel olan bir yer. Dolayısıyla bu sezon yoğunluk Şarm El-Şeyh bölgesine oldu. Bunun dışında yine vizesiz olan ve Balkanlar'da yer alan Karadağ'ın turizm şehri olan Budva ise sıkça tercih edilen bir yer oldu" dedi.

"Dolandırıldıklarını havaalanında ya da otelin kapısında öğreniyorlar"

Özellikle yaz sezonunun açılmasıyla dolandırıcıların acenta kılığına girip insanları dolandırdığından bahseden turizm uzmanı Duman sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Çok örneği var bunun. Televizyonlara kadar çıktılar. Karşılarına muhatap bulamıyorlar. Gittiklerinde otelde kapıda kalıyorlar. Vatandaşların dolandırılmamak için mutlaka internetten değil, yüz yüze acentalarla yapmaları gerekiyor. Acentalar, müşterilerinin bir sorunu olduğunda sorunu kısa sürede çözüme kavuşturabilirler. - ESKİŞEHİR