Eskişehir'de taksicilerin yılbaşı yoğunluğu

Eskişehir'de taksicilerin yılbaşı yoğunluğu
Güncelleme:
Eskişehir'de 2026 yılı kutlamaları sırasında yoğun talep nedeniyle taksi şoförleri gece boyunca kesintisiz hizmet verdi. Dondurucu soğukta vatandaşların öncelikli tercihi taksiler oldu.

Eskişehir'de yeni yıl coşkusu kentin dört bir yanını sararken, taksi şoförleri gece boyunca mesai yaptı.

Eskişehir'de 2026 yılı kutlamalarıyla birlikte kentin işlek noktalarında hareketlilik zirveye ulaştı. Vural Sokak, İsmet İnönü ve Üniversite Caddesi gibi bölgelerde yoğunluk artarken, dondurucu soğuk nedeniyle vatandaşların öncelikli tercihi ticari taksiler oldu. Akşamın erken saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, gece yarısıyla birlikte en üst seviyeye çıktı. Talebi karşılamakta güçlük çeken taksiler, adeta kontak kapatmadan bir adresten diğerine yolcu taşıdı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve güvenle seyahat için tam kapasiteyle çalışan taksi şoförleri, mola dahi vermeden hizmeti sürdürdü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
