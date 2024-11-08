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Eskişehir'de Tarımsal Üretim Planlaması Toplantısı Düzenlendi

Eskişehir'de Tarımsal Üretim Planlaması Toplantısı Düzenlendi
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Türkiye'nin tarımsal üretim kapasitesini değerlendirerek, Avrupa'da 1. sırada olduğunu belirtti. Eskişehir'de gerçekleştirilen toplantıda Yeni Tarımsal Üretim Planlaması ve destekleme modeli hakkında bilgi verildi.

Eskişehir'e gerçekleştirilen Tarımsal Üretim Planlaması Bilgilendirme Toplantısı'na katılan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, dünyadaki 4.4 trilyon dolar gayri safi tarımsal yurtiçi hasılanın 68.5 milyar dolarını üreten Türkiye'nin Avrupa'da 1'inci sırada olduğunu söyledi.

Düzenlenen toplantıda Yeni Tarımsal Üretim Planlaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda bir sunum gerçekleştiren Bakan Yardımcısı Gizligider, Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli hakkında detaylı bilgiler verdi. Dünyada 4.4 trilyon dolar gayri safi tarımsal yurtiçi hasıla olduğunu ifade eden Gizligider; Türkiye'nin 68,5 milyar dolar üretimle dünyada 9'uncu, Avrupa'da ise 1'inci sırada bulunduğunu belirtti. Türkiye'de ilk sulama projelerinin yapıldığı kentlerden birisinin Eskişehir olduğuna dikkat çeken Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise, şehrin tarımsal potansiyelini planlı bir şekilde daha iyi bir noktaya taşıyabilmek adına neler yapılabileceğini istişare edeceklerini dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Gizligider'in ve Vali Aksoy'un yanı sıra toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Tarım ve Orman Bakanlığı yöneticileri ile tarım sektörünün paydaşlarının katıldı. Toplantıda sunumların ardından soru-cevap yapılarak katılımcıların talepleri dinlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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