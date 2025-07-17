Eskişehir'de Sıcak Havalar ve Portakal Arabası Geleneği

Eskişehir'de Sıcak Havalar ve Portakal Arabası Geleneği
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Eskişehir'de sıcak havaların etkisiyle vatandaşlar serinlemek için soğuk içeceklere yöneldi. Atilla Yıldız, 80 yıllık arabasında sifon limonata ve taze sıkma portakal suyu satarak bu geleneği sürdürmekte. Portakal arabası hem yerli hem de turistlerin ilgisini çekiyor.

Eskişehir'de sıcak havaların etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için soğuk içeceklere yöneldi. Atilla Yıldız, 80 yıllık olan arabasında sifon limonata ve taze sıkma portakal suyu satarak bu geleneği yaşatmaya devam ediyor.

Arabasını 22 yıldır işleten Atilla Yıldız, Eskişehir sokaklarında hem yerli halkın hem de turistlerin ilgisini çektiklerini belirtti. "Portakal arabası yıllardır Eskişehir'in yaz kış vazgeçilmezi oldu. Turistlerimiz de sağ olsunlar büyük ilgi gösteriyorlar," diyen Yıldız, sıcak havalarla birlikte portakal suyu ve sifon limonatanın satışlarında artış yaşandığını ancak Türkiye genelindeki don olayları ve ekonomik durumlar nedeniyle fiyatların yükseldiğini ifade etti.

"Sifon limonata başka şehirlerde tutmadı"

Bu mesleği başka şehirlere de taşımak istediğini, ancak Eskişehir'deki kadar ilgi göremediğini belirten Yıldız, "Birçok şehirde sifon limonata satmak için ekip ve araç gönderdim. Ama hiçbirinden olumlu dönüş alamadım. Sadece Adana'da birkaç yıl iş yapabildi, başka hiçbir şehirde Eskişehir'deki kadar tutmadı" dedi.

"Zamanında Antalya'dan satın aldığımız portakal bahçesi sayesinde ayakta durabiliyoruz"

Yıldız, "Biz fiyat artışını çok fazla değil, sadece yüzde 5 civarında yaptık. Portakalları Antalya'dan getiriyoruz. Buradan almaya kalksak fiyatlar 80-90 liradan başlıyor. Zamanında Antalya'dan satın aldığımız portakal bahçesi sayesinde bugün ayakta durabiliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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