Eskişehir'de sıcak hava ile birlikte ayakkabı tercihleri değişiyor

Ayakkabıcı Mehlika Güney:

"Kışlık ayakkabıları kaldırıp yazlıkları raflara çıkartıyoruz"

Ayakkabıcılar Odası Eski Başkanı Nejat Madenoğlu:

"Derinin sertleşmesini önlememiz gerekiyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de havaların ısınmasıyla beraber sandalet ve spor ayakkabılara talep artarken, bakımın önemine dikkat çeken esnaf mevsim geçişleriyle birlikte daha az kullanılmaya başlanan botların iyi saklanmasını tavsiye etti.

Yaz aylarının yaklaşması ile beraber yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de sıcak havaların hissediliyor. Özellikle Eskişehir'de son birkaç haftadır artan sıcaklıklar dikkat çekerken, kışlık ayakkabılarını depolara kaldıran esnaf yazlık ürünlerini satışa çıkarttı. Vatandaşlar da sezonu bitmesi itibariyle botlarını yavaş yavaş raflara kaldırırken, yazlık spor ayakkabı ve sandaletlere yoğun ilgi göstererek esnafın satışlarını arttırdı. İlerleyen günlerde satışların daha da hızlanmasını bekleyen esnaf uzun süreli kullanım için bakımın önemine vurgu yaparken, özellikle düzenli astar değişimi yapılmasını ve her 2 günde bir farklı ayakkabı giyilmesini tavsiye etti. Ayakkabıcı esnafı, gerekli bakımların yapılması halinde ayakkabıların ortalama olarak 3 yıl kullanılabileceğini ifade ederken, güncel fiyatların yaklaşık olarak 550 ila 800 TL arasında değişiklik gösterdiği öğrenildi.

"Kışlık ayakkabıları kaldırıp yazlıkları raflara çıkartıyoruz"

Eskişehir'de ayakkabıcılık yapan Mehlika Güney, kışın daha çok bot ve kışlık ayakkabı sattığını, havaların ısındıkça daha çok spor ayakkabılara rağbetin başladığı söyleyerek, "Sandaletlere ve yazlık ayakkabılara geçişler başladı, biz de artık stoklarımızı değiştiriyoruz, kışlık ayakkabıları kaldırıp yazlıkları raflara çıkartıyoruz. Genelde yazlık olarak bez spor ayakkabılara daha çok ilgi oluyor, normal spor ayakkabılardansa bez spor ayakkabılar daha çok tercih ediliyor. İnsanlar, yazın sıcak havalarında kendilerini bunaltmak istemedikleri için rahat ayakkabı istiyorlar bu sebepten bez spor ayakkabı daha çok tercih ediliyor. Havaların ısınmasıyla beraber talepler artış göstermeye başladı. Ortalama fiyatlar şu an 550 TL ile 800 TL arasında değişiyor, bizdeki en pahalı ayakkabı ise 800 TL ile spor ayakkabılardır. Genelde de 550 TL ile 650 TL arasında ürünlerin fiyatları değişmektedir" ifadelerine yer verdi.

"Ayda bir defa boyama bakımları yapılabilir"

Eskişehir'de ayakkabıcı esnafı Nejat Madenoğlu, mevsim geçişlerinde ayakkabıların saklanması konusunda bazı gerekli işlemlerin yapılması gerektiğini ifade ederek, "Eski ayakkabılar boya ile badem yağı bakımından sonra kalıpla beraber fazla kuru ve nemli olmayan bir yere uzun süreli saklanabilir. Mevsimsel olarak geçtiğimiz zaman ise spor ayakkabılar daha çok çoğalıyor, tabii bu ayakkabıların da bakımı gerekmektedir. İç astarları çabuk eskimekte, dış yüzeylerindeki boya çabuk dökülmektedir ve bunların da kaliteli olanında almamızda fayda var. Bunun yanında ise yazın çok sıcaklarda terlikler de giyiliyor, bunların da ayakları rahatsız etmeyecek şekilde kaliteli deri olanlarından tercih etmekte fayda var. İlk önce hem almak hem bakımını yapmak hem de dikkatlice kullanmamız gerekiyor" dedi.

"Derinin sertleşmesini önlememiz gerekiyor"

Nejat Madenoğlu, ayakkabı bakımının nasıl yapılması gerektiğini konuşarak, "Yağmurlu havalarda ıslanan ayakkabımız deri ise hemen güneşe veya sıcak bir yere koymamalıyız çünkü kendi halinde kendi oda sıcaklığında uzun sürede kuruyacak ve deri kendisine gelecek. Eğer ki güneşe koyarsak deri kendini sertleştirir. O yüzden yağmurlu havalarda giydiğimiz ayakkabıları ertesi gün giymeyelim ayakkabı kurusun, kendine gelsin. Genelde de her iki günde bir ayakkabı değiştirirsek; ayakkabının nemlenmesi, ayağı rahatsız etmesi engellenebilir. Kaliteli bir ayakkabı giydiğimiz zaman da iç astarlarını muhakkak sürekli olarak değiştirmemiz lazım, yıpranan astarlar yerine, deri ve ortopedik astarlar kullanmamız lazım. Gerekli bakım yapılırsa eğer normal ayakkabılar 2 ila 3 yıl, spor ayakkabıların ise iki, üç yıldan daha fazla ömürleri uzayabilir" ifadelerine yer verdi.