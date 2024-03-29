Eskişehir'de Seçim Güvenliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Eskişehir'de 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzur ve güven içerisinde yapılması amacıyla düzenlenen "Seçim Güvenliği Toplantısı" Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Seçimle ilgili kamu güvenliğinin, genel asayişin ve huzur ortamının sağlanmasında mülki idare amirlerine ve güvenlik güçlerine önemli görev ve sorumluluklar düştüğünü kaydeden Vali Hüseyin Aksoy, vatandaşların özgür iradesini sağlıklı bir şekilde, herhangi bir aksiliğe, eksikliğe ve güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Vali Aksoy'un yaptığı konuşmadan sonra seçimlerle ilgili mevzuat ve genel esaslar, seçim öncesinde, seçim sırasında ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili, görevli birimler tarafından sunumlar yapıldı. - ESKİŞEHİR