Eskişehir'de Ramazan Bayramı Tatiliyle Tarihi Odunpazarı Evleri'ne Akın

Eskişehir'e Ramazan Bayramı nedeniyle başka şehirlerden gelen vatandaşlar kentin simgelerinden olan Tarihi Odunpazarı Evleri'ne adeta akın etti.

Ramazan Bayramı nedeniyle 14 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek olan resmi tatilin ilk gününde akrabalarını ziyaret eden vatandaşlar ertesi günü gezerek değerlendirdi. Eskişehir'e gelen vatandaşlar bayramın ikinci gününde kentin güzelliklerini keşfetti. Kentin merkezi noktalarında oluşan yoğunluk dikkat çekerken, özellikle en turistik noktalardan birisi olarak kabul edilen Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinin ziyaretçi akınına uğradığı görüldü. Aileleriyle birlikte Odunpazarı'nın tarihi hakkında da bilgi sahibi olan vatandaşlar cep telefonu kameraları ve fotoğraf makineleriyle gezdikleri yerleri çekerken, meydana gelen yoğunluk bölge esnafının da yüzünü güldürdü. - ESKİŞEHİR