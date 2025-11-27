Haberler

Eskişehir'de Perde Dükkanı Müşterilere Ücretsiz Mısır İkram Ediyor

Eskişehir'deki bir perde işletmesi, müşteri çekmek için her gün 20 kilo patlamış mısır ikram ediyor. Kampanya ile halka duyurdukları dükkan geleneği, hem pazarlama stratejisi olarak dikkat çekiyor hem de müşteri ilgisini artırıyor.

Eskişehir'de bir perde işletmesi, müşteri çekebilmek ve dükkan önünü kalabalık göstermek amacıyla her gün yaklaşık 20 kilo patlamış mısır yapıp vatandaşlara ikram ediyor.

Arifiye Mahallesi'nde bulunan işletme, yaz ve kış mevsiminin başlangıcında ilginç bir kampanya gerçekleştiriyor. Dükkana müşteri çekmek için bir ay boyunca her gün yaklaşık 20 kilo mısır, halka ikram ediliyor. İkram için kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra beklerken dükkana girerek ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş de yapıyor. Bir dükkan geleneği ve pazarlama yöntemi olarak öne çıkan kampanya, görenleri hayrete düşürüyor. Bahse konu kampanyanın personel ve mısır ücretleriyle birlikte bir aylık toplam maliyetinin yaklaşık 90 bin TL olduğu belirtiliyor.

"Bu bizim dükkan geleneğimiz, ikram etmeyi seviyoruz"

Neden böyle bir kampanya yaptıklarını anlatan esnaf Yusuf Karaağaçlı, "Her sene yaz ve kış başlangıcı böyle bir kampanya yapıyoruz. Yaklaşık bir ay boyunca her gün patlamış mısır dağıtıyoruz. Maddi kazanç göz etmiyoruz. Aslında hem vatandaşın dikkatini çekmeyi ve dükkanımızın önünün kalabalık gözükmesini amaçlıyoruz, hem de ölmüşlerimizin hayrına ikram yapıyoruz. Bu bizim dükkan geleneğimiz. Isparta Yalvaçlıyız, ikram etmeyi seviyoruz" dedi.

"Aslında bu şekilde müşterinin ilgisini topluyoruz"

Patlamış mısır ikramının aynı zamanda bir pazarlama stratejisi niteliğinde olduğunu belirten Karaağaçlı, "Bizim milleti biliyorsunuz, kalabalık olduğu zaman bir şey olduğunu sanıyorlar. O yüzden, ikram yaparken aslında müşterinin ilgisini topluyoruz. Mesela çocuğuna mısır almaya gelen bir vatandaş, bizden de birkaç parça ürün satın alıyor" ifadelerini kullandı.

"Aylık maliyeti yaklaşık 90 bin TL"

Her gün 20 kiloluk 1 çuval patlamış mısırın vatandaşlara ikram edildiğini dile getiren Karaağaçlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Ekstradan bir arkadaşımız sadece bu iş için bize yardımcı oluyor. Ona ayrıca ücret veriyoruz. Vatandaş seviniyor, olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çarşıda gezerken çocuğuna parayla bir şey alacaklarına, bizden ücretsiz mısır alıp gidiyorlar. O da bizi sevindiriyor. Çevre esnafı da gelip ikram alıyor, memnun kalıyor ama maliyetli bir iş. Bu işin bize aylık maliyeti yaklaşık 90 bin TL."

"İnsanlara ulaşmak için güzel bir pazarlama yöntemi"

Kampanyayla ilgili düşüncelerini aktaran vatandaş Meral Yıldırım ise, "Bu şekilde bir kampanya yaptığınızda sesinizi daha fazla duyurmuş, daha fazla müşteriye ulaşmış oluyorsunuz. Ben buradan ihtiyacım olan bazı ürünler aldım, gayet de memnun kaldım. Bu şekilde bir kampanya olmasaydı belki ürünleri görmezdim. Gayet iyi bir taktik. İnsanlara ulaşmak için güzel bir pazarlama yöntemi" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

