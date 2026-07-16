Haberler

Oto yıkamacılar işlerinin daha da açılması için gurbetçileri bekliyor

Oto yıkamacılar işlerinin daha da açılması için gurbetçileri bekliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de yaz sezonuyla işleri hareketlenen oto yıkamacılar, yoğunluğun artması için gurbetçileri bekliyor. Esnaf, kışa göre işlerin yüzde 50 arttığını belirtirken, sürücüleri jetonlu yıkamalarda kireç oluşumuna karşı uyardı.

Eskişehir'de yaz sezonun başlamasıyla işleri hareketlenen oto yıkamacılar, yoğunluğun daha da artması hareketlenmesi için kente gelecek olan gurbetçileri bekliyor.

Kentte havaların ısınmasıyla beraber birçok sektör gibi oto yıkamacılarının da yaz sezonu açıldı. Kış ve bahar aylarında soğuklar, yağışlar nedeniyle durgun bir dönem geçiren oto yıkama esnafının yaz ayları ile işleri açıldı. Bu durum hakkında konuşan oto yıkamacı Fahri Toğrul, "Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte işlerimizde bir hareketlilik oluştu" dedi.

"Havaların ısınmasıyla birlikte gurbetçilerin de gelmesi ile işlerimizde artış olmasını bekliyoruz"

Sektörde haraketliliğin daha da artması için gurbetçilerin gelmesini beklediklerini anlatan Toğrul, "Kış sezonuyla kıyaslarsak işlerimiz yüzde 50 arttı diyebilirim. Sezonun gelmesiyle, havaların ısınmasıyla birlikte gurbetçilerin de gelmesi, düğün sezonunun açılmasıyla birlikte işlerimizde daha da artış olmasını bekliyoruz. Vatandaşlar geldikleri zaman genelde iç-dış yıkatıyorlar" diye anlattı.

"Vatandaşlar arabalarına su tutuyor, güneş altında da durunca kireç yapıyor"

Açıklamasında, sürücülerin jetonlu yıkama alanlarında araçlarını temizlerken kireç tehlikesiyle karşılaşabileceklerini anlatan oto yıkamacısı Fahri Toğrul, "Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte araba tozlanıyor, çamurlanıyor. Vatandaşlar bu "jeton hesabı" dediğimiz yerlerde tozu, çamuru gitsin diyerekten araçlarına su tutuyor. Bu da yazın, güneşin altında kaldığı zaman araç üzerinde hemen kireç yapıyor. Daha sonra bu kireç tekrar yıkadığınız zaman çıkmıyor; bunnun için ekstra bir uygulama yapmak gerekiyor" diye uyarılarda bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

İşte Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine sevk anları
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı

Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 9 ünlü gözaltında
İlyas Yalçıntaş'ın evinden çıkanlara bakın

Baskın yapılan ünlü şarkıcının evinden çıkanlara bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahbap soruşturmasında Sevda Kurt'un ifadesi: Haluk Levent 90 milyon lira dolandırdı

Bir isim daha suçladı: Beni de 90 milyon lira dolandırdı
İran, 2024'ten beri tutuklu ABD vatandaşını serbest bıraktı: Trump'tan 'iyi niyet' yorumu

İran öyle bir şey yaptı ki, Trump kayıtsız kalamadı
İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı

İki gece iki gün süren düğünde gelin ve damada servet takıldı
Trump'ın 'Hürmüz'ü alacağız' çıkışına yanıt, Hamaney'in danışmanından geldi: Dünyadaki hiçbir güç...

Trump'ın 'Hürmüz' çıkışına yanıt, Hamaney'in danışmanından geldi
325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

Boğaz trafiğe kapatıldı! 325 Metrelik dev gemi İstanbul'dan geçti
Amasya'da 80 kişiyi taşıyan otobüs kaza yaptı: 2'si ağır, 46 kişi yaralandı

80 kişiyi taşıyan otobüs şarampole yuvarlandı! Görüntüler korkunç
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı

İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı