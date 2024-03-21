Eskişehir'de Nohut Üretmezsek Olmaz Projesiyle Çiftçilere Destek Verildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) doğrultusunda Bakanlığa sunulan ve desteklenmeye hak kazanan " Eskişehir'de Nohut Üretmezsek Olmaz Projesi" kapsamında Seyitgazi çiftçisine nohut tohumu desteği verildi.

Azkan cinsi nohut tohumlarının yüzde 50 hibeli olarak üreticilere teslim edildiği törene Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özdemir, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, mahalle muhtarları, projede görevli İl ve İlçe Müdürlüğü personeli ve projeden faydalanan çiftçiler katıldı.

Proje ile öncelikli olarak ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanların değerlendirilerek tarıma kazandırılması ve tarım arazilerinin daha etkin kullanılması amacıyla Seyitgazi'de nohut üretimi yapan 60 çiftçiye 895 dekar araziye ekilmek üzere yüzde 50 hibeli olarak 8 bin 950 kilo tohum desteği sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü proje ekibi koordinatörlüğünde İlçe Müdürlükleri ile beraber çiftçilerin talepleri doğrultusunda hazırlanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi Kapsamında hayata geçirilen "Eskişehir'de Nohut Üretmezsek Olmaz Projesiyle" nohut üretimi yapan üreticilere 10 bin 300 dekar alana ekilmek üzere 103 bin kilogram Azkan nohut tohumu yüzde 50 hibeli olarak teslim edilecek.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile 2021 yılında Alpu, 2022 yılında Mahmudiye ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce denenerek başarılı sonuçlar alındıktan sonra çiftçiler tarafından benimsenen ve yoğun talep gören; Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde geliştirilen; kuraklığa dayanıklı, yerli ve milli nohut çeşidi olan Azkan çeşidi nohut tohumluklarının kullanımının Eskişehir İlinde yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilecektir. Bu kapsamda 2023 yılında da Eskişehir'de "Nohut Üretiminin Arttırılması Projesi" ile Alpu, İnönü, Han, Günyüzü, Seyitgazi, Sivrihisar, Odunpazarı, Tepebaşı, Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde 451 çiftçiye 58 bin 800 kilo tohum desteği verilmiştir. - ESKİŞEHİR