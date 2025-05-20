Eskişehir'de Kuru Sebze ve Meyveye Yoğun İlgi

Eskişehir'de Kuru Sebze ve Meyveye Yoğun İlgi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de vatandaşlar, taze ürünlerin yüksek fiyatları nedeniyle kuru sebze ve meyvelere artan bir ilgi gösteriyor. Aktar Ömer Faruk Tezcan, kurutulmuş ürünlerin hem ekonomik hem de pratik bir seçenek sunduğunu belirtti.

Eskişehir'de vatandaşlar, hem daha ekonomik, hem de pratik olduğu için kuru sebze ve meyvelere yoğun ilgi gösteriyor.

Her mevsim de kuru sebze ve meyvelere talep artıyor. Taze ürünlerin fiyatlarının yüksek olması nedeniyle kuru sebzeler hem ekonomik hem de pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor. 5 yıldır Eskişehir'de aktarlık yapan Ömer Faruk Tezcan, "Vatandaşlar hem daha ekonomik, hem de pratik olduğu için kuru meyve ve sebzeyi her mevsim tercih ediyor" diye konuştu.

"Kurutulmuş ürünlere her mevsim talep var"

Eskişehirli aktar Ömer Faruk Tezcan, kuru meyve ve sebzeler hakkında "Kurulara talep hem yazın hem de kışın yoğun oluyor. Çünkü yeni sebzeler, meyveler çıkmış olsa bile fiyatları nedeniyle kurutulmuş ürünler hem daha zahmetsiz hem de fiyat olarak daha uygun geliyor taze olanlara göre" dedi.

"Vatandaşlar pratik olduğu için kurutulmuş ürünleri tercih ediyor"

Vatandaşlar hem ekonomik hem de pratiklik açısından kuru meyve ve sebzeyi tercih ettiğini söyleyen aktar Tezcan, "Çoğu yemeği yapıyor. Normalde şu anda pazardan bir biber almaya kalksa kilosu hayli pahalı. Bizim bir dizimizde zaten 50 tane var, 200 lira. Yani matematiksel olarak oran orantı yaptığın zaman çok daha uyguna geliyor. O yüzden uğraşmaktansa hazırını almak, dolaba atıp pratik şekilde kullanmak vatandaşların daha işine geliyor. Hem ekonomik olduğu için hem de kullanımı kolay olduğu için kuru sebzeyi tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İspanya'da mobil şebekeler çöktü

İspanya'da yeni kriz! Mobil şebekelerin tümü çöktü
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor

Avrupa'dan gündem yaratacak Suriye kararı! Bir dönem sona eriyor
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi

Yeni İBB operasyonunda balya balya para ele geçirildi
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın alım ve satımlarında güvenliği artırmak için yeni çalışmalar başladı

Alım satımlara yeni zorunluluk geliyor
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş

Öğretmenden 11 yaşındaki tesettürlü öğrencisine skandal ifade
Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor

Hobisi hayatını değiştirdi! Elleriyle yapıp 4 ülkeye gönderiyor
Ömrü 15 gün, koparmanın cezası 557 bin lira

Aman dikkat! Ömrü 15 gün, koparmanın cezası ise 557 bin lira
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annesi Şükran Hünel hayatını kaybetti

Hünel kardeşlerin acı günü: En kıymetlimizi kaybettik
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday

Son maçta Kadıköy'deydi! İşte yerine gelecek antrenör
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.