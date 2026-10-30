Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de korunma altındaki 65 çocuk Cumhuriyet Bayramı'nda satrançla buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de korunma altındaki 65 çocuk Cumhuriyet Bayramı'nda satrançla buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de korunma ve bakım altındaki 65 çocuğun katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında satranç turnuvası düzenlendi. 7-12 ve 13-18 yaş kategorilerinde yapılan turnuvayla çocukların stratejik düşünme, dikkat ve problem çözme becerilerinin desteklenmesi amaçlandı.

Eskişehir'de korunma ve bakım altında bulunan çocukların katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında satranç turnuvası gerçekleştirildi.

Düzenlenen turnuvaya Eskişehir Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde korunma ve bakım altında bulunan 65 çocuk katıldı. Çocukların stratejik düşünme, dikkat ve problem çözme becerilerini desteklemek amacıyla düzenlenen turnuva, 7-12 yaş ve 13-18 yaş olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sporun ve dostluğun birleştirici gücüyle yaşayan çocuklarımıza başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Parlamentoda büyük arbede! Meşaleler yakıldı, şişeler havada uçuştu

Başbakanı hedef aldılar! Meclis'te ortalık savaş alanına döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü

Avrupa'da Türk'e kanlı infaz! Hastane odasında öldürüldü
Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'in kızı Liora Audrey dünyaya geldi

Osimhen baba oldu
Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu

Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı: Ahmed-i Hânî'ye vefa ödülü

2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı
Evlilik bitiren elbise! Ayna karşısında eski eşine olay gönderme

Evlilik bitiren elbise! Ayna karşısında eski eşine olay gönderme
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

Yüz binlerce adayın merakla beklediği sınav sonuçları açıklandı
Düğününe günler kala timsah saldırısında hayatını kaybetti: Dehşeti nişanlısı izledi

Düğününe günler kala korkunç son: Dev timsahın kurbanı oldu!