Eskişehir'de Kiralar Düşmedi

MELTEM KARAKAŞ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kiraların düştüğüne yönelik açıklamasını değerlendiren Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, "Ev kiralarının düştüğünü söyleyemeyiz. Kiralar aynı yerinde duruyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında kiralara yönelik yaptığı paylaşımında; 'özellikle büyükşehirlerde kiraların gerilemeye başladı' dedi. Bakan Şimşek'in açıklamasına ilişkin konuşan Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, "Bakanımız bir açıklama yapmış ama Eskişehir'de ev kiralarının düştüğünü söyleyemeyiz. Kiralar yine aşağı yukarı aynı yerinde duruyor" ifadelerini kullandı.

"ESKİŞEHİR'DE EV KİRALARI DÜŞMEDİ"

Gazi Çelik konuşmasında şunları söyledi:

"Bakanımız bir açıklama yapmış ama şehrimizle ilgili konuşayım. Eskişehir'de tamamen ev kiralarının düştüğünü söyleyemeyiz. Bölgesel olarak bazı yerlerde az da olsa düşmeler gördük. Yalnız bunun da sebeplerinden bir tanesi kış dönemini yaşadığımız bir dönem. Artık insanlar kış döneminde ev taşımıyorlar. Eskişehir kışı uzun olan bir şehir. Yaklaşık 6 ay gibi kış dönemi yaşıyoruz. Şu anda kiralık evler bulunabiliyor ama yeni evlenen çiftlerde sıkıntımız var. O da yeni evlenen çiftlerimiz genelde yeni eşyaları olduğu için yeni evde oturmak istiyorlar. Bu yönde arz talep dengesi, üretimin az olduğundan dolayı kış mevsiminin de şu an devam etmesinden kaynaklı yeni ev bulmakta sıkıntı yaşıyoruz.

"ASGARİ ÜCRET ZAMMINDAN SONRA EV SAHİPLERİ DE ZAM YAPAR"

Yani fiyatlar geri geldi mi derseniz, bazı bölgelerde yüzde 10 gibi geri gelme var o da insanların taşınmamak istemesinden, kış olduğundan dolayı bir sıkıntı var. Biz enflasyonla ilgili kiraların düştüğünü henüz hissedemedik. Uzun vadede geriye dönüp baktığımız zaman düşmediğini görebiliriz. Kiralar yine aşağı yukarı aynı yerinde duruyor diyebiliriz. Ortalama 6- 7 veya 8 bin lira diyebiliriz Eskişehir'de kiralar. Eskişehir'de özelliğine göre her yerde olduğu gibi ev kiraları değişiyor. İyi bir evde oturmak istiyorsanız 20- 25 hatta 30 bin lira istenen kiralık evler var. Asgari ücrete zam gelince ev sahipleri kiraları daha yüksek isteyecekler diye düşünüyorum."