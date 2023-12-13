Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de Kiralar Düşmedi

Güncelleme:
Abone Ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kiraların düştüğüne yönelik açıklamasını değerlendiren Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, 'Ev kiralarının düştüğünü söyleyemeyiz. Kiralar aynı yerinde duruyor' dedi.

MELTEM KARAKAŞ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kiraların düştüğüne yönelik açıklamasını değerlendiren Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, "Ev kiralarının düştüğünü söyleyemeyiz. Kiralar aynı yerinde duruyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabında kiralara yönelik yaptığı paylaşımında; 'özellikle büyükşehirlerde kiraların gerilemeye başladı' dedi. Bakan Şimşek'in açıklamasına ilişkin konuşan Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, "Bakanımız bir açıklama yapmış ama Eskişehir'de ev kiralarının düştüğünü söyleyemeyiz. Kiralar yine aşağı yukarı aynı yerinde duruyor" ifadelerini kullandı.

"ESKİŞEHİR'DE EV KİRALARI DÜŞMEDİ"

Gazi Çelik konuşmasında şunları söyledi:

"Bakanımız bir açıklama yapmış ama şehrimizle ilgili konuşayım. Eskişehir'de tamamen ev kiralarının düştüğünü söyleyemeyiz. Bölgesel olarak bazı yerlerde az da olsa düşmeler gördük. Yalnız bunun da sebeplerinden bir tanesi kış dönemini yaşadığımız bir dönem. Artık insanlar kış döneminde ev taşımıyorlar. Eskişehir kışı uzun olan bir şehir. Yaklaşık 6 ay gibi kış dönemi yaşıyoruz. Şu anda kiralık evler bulunabiliyor ama yeni evlenen çiftlerde sıkıntımız var. O da yeni evlenen çiftlerimiz genelde yeni eşyaları olduğu için yeni evde oturmak istiyorlar. Bu yönde arz talep dengesi, üretimin az olduğundan dolayı kış mevsiminin de şu an devam etmesinden kaynaklı yeni ev bulmakta sıkıntı yaşıyoruz.

"ASGARİ ÜCRET ZAMMINDAN SONRA EV SAHİPLERİ DE ZAM YAPAR"

Yani fiyatlar geri geldi mi derseniz, bazı bölgelerde yüzde 10 gibi geri gelme var o da insanların taşınmamak istemesinden, kış olduğundan dolayı bir sıkıntı var. Biz enflasyonla ilgili kiraların düştüğünü henüz hissedemedik. Uzun vadede geriye dönüp baktığımız zaman düşmediğini görebiliriz. Kiralar yine aşağı yukarı aynı yerinde duruyor diyebiliriz. Ortalama 6- 7 veya 8 bin lira diyebiliriz Eskişehir'de kiralar. Eskişehir'de özelliğine göre her yerde olduğu gibi ev kiraları değişiyor. İyi bir evde oturmak istiyorsanız 20- 25 hatta 30 bin lira istenen kiralık evler var. Asgari ücrete zam gelince ev sahipleri kiraları daha yüksek isteyecekler diye düşünüyorum."

Kaynak: ANKA / Yerel

Eskişehir Emlak Yerel Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu CANLI izleme linki! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Hükümet Kadın filmi konusu nedir? Hükümet Kadın oyuncuları kimlerdir? Hükümet Kadın filmi nerede çekildi? Hükümet Kadın nerede çekildi? Hükümet Kadın filmi ne zaman yayınlandı? Hükümet Kadın konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Konya su kesintisi listesi! Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 140. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Bursa su kesintisi listesi! Dangal filmi nerede ve kaç yılında çekildi? Dangal filmi ne anlatıyor? Dangal filmi oyuncuları kim? Dangal filmi konusu, oyuncuları ve Dangal özeti! Dangal ne demek? Dangal anlamı nedir? Dangal ne anlatıyor, ne tür bir film? Dangal filminin hikayesi gerçek mi? Dangal filmi ne zaman, nerede çekildi? Dangal filmi oyuncuları kim? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 13 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? FB-GS maçı tarihi değişti mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title