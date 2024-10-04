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Eskişehir'de Hastalıktan Ari İşletme Sayısı 200'e Çıkacak

Eskişehir'de Hastalıktan Ari İşletme Sayısı 200'e Çıkacak
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılık sektörünün sağlıklı gelişimi için hastalıktan ari işletme sayısını 15'ten 200'e çıkarmayı hedefliyor. Bu çerçevede bilgilendirme ziyaretleri ve eğitimler düzenleniyor.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvancılık sektörünün sağlıklı bir şekilde gelişmesi amacıyla hastalıktan ari işletme sayısını arttırma çalışmalarına hız verdi.

Çalışmalar çerçevesinde, sağlıklı ve kaliteli süt üretimi ile halk sağlığının korunması ve hayvancılığın geleceğine katkıda bulunmak amacıyla yıl sonuna kadar mevcut 15 hastalıktan ari işletme sayısının 200'e çıkarılması hedefleniyor. Tüberküloz ve brucella gibi zoonoz hastalıklardan ari olan işletmeler hem hayvancılık sektörüne sağlıklı ürünler sunarak ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor hem de Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni destekleme modelinden faydalanıyor. Bu model, üreticilerin sağlıklı üretim yapmalarını sağlarken, ekonomik kazançlarını artırmalarına da imkan tanıyor. Eskişehir genelinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, bu anlamda bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirip hijyenik üretim şartlarının sağlanmasına yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla hastalıktan ari işletmelerin sayısını arttırmak ve sağlıklı gıda arzını sağlamak amaçlanıyor.

Yetiştiriciler yapılan desteklerle teşvik ediliyor

Bakanlık, hastalıktan ari işletmelere buzağı desteğinde 4 kat, süt destekleme priminde ise 3 kat ilave destek vererek üreticileri teşvik ediyor. Bu işletmeler, karantina ünitesi bulunduran ve tüm hayvanların tüberküloz ve bruselloz gibi hastalıklardan arındırılmış olduğu tesisler olarak 'Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası' ile belgelendiriliyor. Bugün itibarıyle de il genelinde 15 adet 'Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası' verilirken, 156 yetiştiriciden başvuru dilekçeleri alınarak işletmeler ziyaret edildi. Odunpazarı, Tepebaşı, Seyitgazi ve Alpu gibi ilçelerdeki çalışmalara hız kesmeden sürdürüldü.

Yetkililer, yetiştiricilerin konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden ulaşabileceğini açıkladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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