Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Cumhuriyet Yurdu'nda kalan öğrenciler, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurtlarında barınan öğrencilerin toplumsal duyarlılık kapsamında gerçekleştirdiği bağış etkinliğine ilgi gösterildi. Cumhuriyet Yurdu'nda kalan gençler, kan bağışında bulunarak ihtiyacı olan hastalara destek oldu. Yurt yönetimi ve Kızılay ekiplerinin koordinesinde yürütülen çalışmada öğrenciler, bağış işlemlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı