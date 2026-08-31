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Eskişehirli balıkçıdan müjde: Bu sene palamut ve hamsi bol

Eskişehirli balıkçıdan müjde: Bu sene palamut ve hamsi bol
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Balıkçılar için genel av yasağının sona ermesiyle yeni sezon heyecanı başladı. Eskişehirli balıkçı Erkan Arslanbenzer, bu yıl palamut ve hamsinin bol olacağını belirterek, palamudun tanesini 100 TL'ye satmayı umduklarını ve tezgahlarını yeni sezon için hazırladıklarını söyledi.

Eskişehir'de tezgahlarını yeni sezon için hazırladıklarını söyleyen balıkçı Erkan Arslanbenzer, "Bu sene çok sevindirici haberlerim var, palamut ve hamsi bol" dedi.

Gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapan balıkçılar için 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı, Karadeniz, Marmara ve Ege'de 1 Eylül'de, Akdeniz'de ise 15 Eylül'de sona erecek. Yurdun dört bir yanında balıkçılar yeni sezon için hazırlıklarına başladı. Eskişehir'de balıkçılık yapan Erkan Arslanbenzer, yeni gelecek balıklar için tezgahlarını hazırladıklarını ve dükkanlarında tadilat yaptıklarını söyledi. Arslanbenzer, bu yıl palamut ve hamsinin bol olmasını beklediklerini ifade etti.

"Bu sene palamudumuz her yerden fışkırıyor"

Esnaf Erkan Arslanbenzer, yeni sezonla ilgili olarak, "Heyecanla bekliyoruz. Bu gece saat 12.00'de başlıyoruz. Bu sene çok sevindirici haberlerim var, palamut ve hamsi bol. Palamut, biliyorsunuz 3-4 yılda bir oluyor. Geçen sene olmadı, evvelki sene oldu ama bu sene palamudumuz her yerden fışkırıyor. Şu an ufak tekneler bile günlük 50-100 kasa palamut tutuyor. Bu sene Rabbim izin verirse palamudun tanesini 100 TL'ye satabiliriz. Bir tane palamut 2 kişiyi çok rahat doyuruyor. Şu anda dükkanda boyalarımızı yapıyoruz; lambalarımızı, brandalarımızı ve fayansları değiştiriyoruz. Tam hızla tadilatımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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