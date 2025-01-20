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Eskişehir'de 'Askıda Ekmek' Kültürü Devam Ediyor

Eskişehir'de 'Askıda Ekmek' Kültürü Devam Ediyor
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Eskişehir'de fırıncı Hasan Ağdacı, 'Bir ekmek de komşuna alır mısın' kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Kampanya, hem fırıncıların hem de vatandaşların yardımlarıyla gün geçtikçe daha fazla ilgi görüyor.

Bağışlayanın da, ihtiyaç sahibinin de birbirini görüp bilmediği 'Askıda ekmek' kültürü, hem vatandaşların ve hem de fırıncıların desteği ile Eskişehir'de yaşamaya devam ediyor.

Eskişehir Odunpazarı'nda fırın işleten Hasan Ağdacı başlattıkları "Bir ekmek de komşuna alır mısın" kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu kampanyadan genç, yaşlı fark etmeksizin herkesin faydalandığını anlatan fırın işletmecisi Hasan Bey, vatandaşın bundan öncesine nazaran şu anda kampanyaya daha çok ilgi gösterdiğini ifade etti.

"Bir ekmek de komşuna alır mısın"

İşletmeci Hasan Ağdacı, "Askıda ekmek kampanyamız ben kendimi bildim bileli devam ediyor. Bu kampanya aslında insanların talebi üzerine oluşmuş bir şey. Vatandaşlar birbirine yardım etmek istiyordu. Para bırakıyorlardı, onların yetmediği yerde biz devreye girip biz tamamlıyorduk. Bire bir ne alan ne veren birbirini görmüyor. Sadece buraya para bırakıyorlar, ihtiyacı olan geldiğinde biz ihtiyacı olana veriyoruz. Bundan 6-7 sene önce askıda ekmek için bırakılan parayı biz dağıtamıyorduk, o kadar çok talep yoktu. O zamanda yurtlara veriyorduk, ihtiyacı olanları kendimiz bulup dağıtıyorduk. Şimdi ise fırına gelenlere, ekmeği yetiştiremiyoruz. Biz burada olduğumuz sürece bu kampanyayı yapmaya devam edeceğiz. Zaten biz askıda ekmek olarak değil de "Bir ekmek de komşuna alır mısın" diyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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