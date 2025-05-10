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Eskişehir'de Anneler Günü İçin Çiçek Siparişlerinde Yoğunluk

Eskişehir'de Anneler Günü İçin Çiçek Siparişlerinde Yoğunluk
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Eskişehir'deki çiçekçi Buket Kaplan, Anneler Günü yaklaşırken saksı çiçeklerinin özellikle orkideye ilginin arttığını belirtti. Siparişlerin bir gün önceden yoğunlaşmaya başladığına dikkat çeken Kaplan, her bütçeye uygun çiçek seçenekleri sunduklarını ifade etti.

Eskişehir'de çiçekçi Buket Kaplan, Anneler Günü'nde saksı çiçeklerinin daha çok ilgi gördüğünü belirterek, orkidelerin en çok tercih edilenler arasında yer aldığını söyledi.

Anneler Günü yaklaştıkça çiçekçilerdeki yoğunluk da artıyor. Eskişehir'de çiçekçilik yapan Buket Kaplan, bu özel günde en çok tercih edilen çiçek türlerinden bakımına kadar bilgiler verdi. Ayrıca çiçek buketleri de ortalama 600 liradan başlarken fiyatlar, kişisel tercihlere göre değişiklik gösteriyor.

"Bir gün öncesinden sipariş yoğunluğu başlıyor"

Siparişlerin özellikle bir gün önceden yoğunlaştığını belirten Kaplan, "Eskişehir'de çiçekçi sayısı fazla olduğu için müşteriler sipariş vermeden önce farklı dükkanlardan fiyat alıyorlar. Çoğunlukla saksı çiçeği ve orkide satışında yoğunluk var. Özel günlerde daha çok bir gün önceden sipariş yoğunluğu başlar, ertesi gün öğleden sonra da yoğunluk sebebiyle adrese teslim pek mümkün olmuyor. Kırmızı güller anneler için pek tercih edilmiyor, bazen tekli gül satın alındığı oluyor ama genelde aşkı yansıttığı için, karışık renk buketleri, renkli güller daha çok seviliyor" dedi.

"Evli çiftlerde çoklu satış ön planda oluyor"

Anneler Günü'nün Kadınlar Günü ya da Sevgililer Günü'nden farklı olarak daha anlamlı ve özel bir gün olduğunu vurgulayan Kaplan, "Anneler günü, kadınlar günü ya da sevgililer günü gibi bir gün değil, daha özel bir gün. Evli çiftlerde de hem eşe hem kayınvalideye hem anneye alındığı için çoklu satış ön planda oluyor. Erkekler daha fazla çiçek almaya geliyor çünkü özel günlerde kadınlarda da bir beklenti var" ifadelerini kullandı.

"Her bütçeye uygun çiçek yapmaya çalışıyoruz"

Çocukların Anneler Günü'nde, annelerini mutlu etmek için çiçek almaya geldiklerini belirten Kaplan, bu noktada her bütçeye uygun çiçek sunduklarını belirterek şu şekilde konuştu:

"Her bütçeye uygun çiçek yapmaya çalışıyoruz. Çocukları da mutlu etmek gerekiyor annelerine iyi kötü bir şey götürmek istiyorlar. Onların bütçelerine uygun çiçeklerde var 150 liradan başlayarak her bütçeye uygun modellerimiz bulunuyor. Gelen müşterimizin boş çıkmasını istemediğimiz için ve çocukların bütçesi de belli olduğu için her bütçeye uyum sağlamaya çalıştık."

"Saksı çiçekleri rağbet görüyor"

Annelerin tercihinin uzun ömürlü bitkilerden yana olduğunu belirten Buket Kaplan, özellikle orkidelerin daha çok ilgi gördüğünü ifade etti. Tercih edilen çiçekler ve bakımıyla ilgili ise Kaplan, "Anneler genelde biraz daha kalıcı ve daha uzun ömürlü bitkilerden hoşlanıyorlar. Anneler gününde de daha çok orkide ve lilyum gibi saksı çiçekleri rağbet görüyor. Orkidelerin çiçekli kalmasının ömrü genelde 4 ay, çiçeklerini döktükten sonra nemli bir ortamda kalırsa da 6 ay sonra tekrar açabiliyor. Saksı bitkilerinin bakımında da toprak kurudukça, alttan sulamayı öneriyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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