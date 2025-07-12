Eskişehir'de A Milli Kadın Voleybol Takımı için Dev Ekran Kurulacak

Eskişehir'de A Milli Kadın Voleybol Takımı için Dev Ekran Kurulacak
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AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı maçı Dede Korkut Parkı'nda dev ekranla izlemek için vatandaşları davet etti.

Ak Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalya ile oynayacağı maç için dev ekran kurulacağını duyurdu.

2025 Milletler Ligi'nde oynayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek. AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, saat 20.00'da gerçekleşecek heyecanlı karşılaşma için Dede Korkut Parkı'nda dev ekran kurulacağını açıkladı. Başkan Albayrak'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklamada, "A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 Milletler Ligi'nde İtalya ile oynayacağı karşılaşmayı dev ekranda hep birlikte izleyelim" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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