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Eskişehir'de milli sporculardan 15 Temmuz'a özel Sancak Koşusu

Eskişehir'de milli sporculardan 15 Temmuz'a özel Sancak Koşusu
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Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sancak Koşusu, milli sporcular Edanur Tulum ve Damla Altan'ın katılımıyla büyük bir gurur ve coşkuyla gerçekleştirildi.

Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sancak Koşusu, milli sporcuların katılımıyla büyük bir gurur ve coşkuyla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Çarşamba günü saat 20.30'da başladı. Ulus Anıtı'ndan start alan Sancak Koşusu, güzergah olarak belirlenen Doktorlar Caddesi ve İki Eylül Caddesi üzerinden devam ederek Valilik Meydanı'nda son buldu. Etkinlikte sancağı gururla taşıyan 20 yaşındaki milli sporcu Edanur Tulum ve 17 yaşındaki milli sporcu Damla Altan, duygu dolu anlar yaşadı. Genç sporcular, 15 Temmuz'un anlam ve önemine dikkat çekerek bu anlamlı günde görev almaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.

"Sancak koşusunu yaptığım ve bayrağı taşıdığım için mutlu ve gururluyum"

Koşuda bayrağı taşıma onuruna erişen 20 yaşındaki ilk milli sporcu Edanur Tulum, 15 Temmuz'un kendilerinde bıraktığı derin üzüntüyü ve taşıdığı sancağın gururunu şu sözlerle ifade etti:

"15 Temmuz bizi çok derinden üzdü ve bu koşunun yapılması benim için anlamı hem duygusal hem de heyecanlı. Sancak taşıyacağım için mutluyum ve gururluyum. Bildiğim kadarıyla koşu mesafesi 200 metre civarında, oldukça düşük. Ben normalde 400 metre koşuyorum, bu benim için bir antrenman gibi düşünülebilir. Sancak koşusunu yaptığım ve bayrağı taşıdığım için çok mutlu ve gururluyum."

"Bugünün anlamını bu törenle beraber anacağız"

Etkinliğe katılan 17 yaşındaki bir diğer milli sporcu Damla Altan ise Eskişehirli gençlerin milli bayramlara ve özel günlere olan duyarlılığına vurgu yaptı. Heyecanlı olduğunu belirten Altan, "Heyecanlıyım, bugünün anlamını bu törenle beraber anacağız. Biz gençler olarak, zaten Eskişehirli gençler olarak böyle günlere, özel anlamlarına çok iyi şekilde sahip çıkıyoruz. Bugünün anlamını tören sayesinde gayet iyi şekilde anacağız inşallah" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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