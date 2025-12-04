Haberler

Göreve Giderken Sakatlanan Eski Güvenlik Korucusu Davut Kısa: "Hakkım Olan Gazilik Ünvanını İstiyorum"

Iğdır'ın Halfeli beldesinde görev yapan eski güvenlik korucusu Davut Kısa, geçirdiği kaza sonucu gözünde oluşan görme kaybı nedeniyle gazilik ünvanı talep ediyor. Kazanın ardından ekonomik zorluklarla mücadele eden Kısa, devlet yardımı bekliyor.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'ın Halfeli beldesinde görev yapan eski güvenlik korucusu Davut Kısa, Suveren köyü karakolundaki görevine giderken geçirdiği kaza sonucu sol gözünde yüzde 80 görme kaybı oluştuğunu belirterek, kendisine "Gazilik ünvanı verilmesi"ni istedi.

Koruculuk yaptığı dönemde motosikletiyle karakola giderken kaza geçirdiğini anlatan 34 yaşındaki Davut Kısa, kaza sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını, bu süreçte ailesiyle birlikte ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını söyledi.

2020 yılında göreve gitmek için evinden çıktığı sırada kazanın meydana geldiğini dile getiren Kısa, olay anını şöyle anlattı:

"Devletin bana teslim ettiği silah ve mühimmatı çengelli lastikle sabitlemiştim. Aynadan baktığımda kaydığını fark ettim. Durdum, düzeltmek istedim. O anda lastik fırlayıp gözüme geldi. Sonrasını hatırlamıyorum, gözümü hastanede açtım."

Kaza sonrası iki kez ameliyat olduğunu ancak sol gözündeki görme kaybının kalıcı hale geldiğini ifade eden Kısa, kendisine verilen "görev yapamaz" raporu nedeniyle görevden çıkarıldığını belirtti.

"Elektriksiz, susuz bir evde yaşıyoruz"

Üç çocuk babası Kısa, ekonomik olarak zor günlerden geçtiğini belirterek, "Şu an kaldığım ev babamın eski evi. Elektrik ve suyu bile borçlardan dolayı kendi imkanlarımla çekmişim. Çocuklarım okula gidiyor, ihtiyaçlarını karşılayamıyorum. Tek isteğim gazilik hakkımın verilmesi" dedi.

Kaza sonrası korucu arkadaşları tarafından hastaneye götürüldüğünü söyleyen Kısa, görevden çıkarılma gerekçesinin kendisine 'ambulans çağrılmadığı' şeklinde bildirildiğini dile getirerek, "Ben kendimde değildim ki ambulansı arayayım. Gözümü hastanede açtım. 'Temizlik işi bile yaparım, yeter ki mağdur etmeyin' dedim ama dinlemediler" dedi. Devlet yetkililerine seslenen Kısa, "Bu görevi canımızı ortaya koyarak yaptık. Tek isteğim hakkım olan gaziliğin verilmesi. Devletimden yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Eşi Ayşe Kısa: "Çocukların isteğini bile alamıyorum"

Davut Kısa'nın eşi Ayşe Kısa da yaşadıkları zorluklara dikkat çekerek, "Eşim çalışamıyor, gittiği yerde göz rahatsızlığından dolayı işe almıyorlar. Çocuklarım bir şey istediğinde alamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız yardım ederse, gazilik maaşı verilirse en azından çocukların ve evin ihtiyaçlarını karşılayabiliriz" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
