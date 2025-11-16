ESK Genel Müdürü Taylan'dan İddialara Yanıt

Et ticareti yapan bir şirketin ortağı olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirten Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan, "Hakkımda atılan iddialar asılsız olup, hem kişisel faaliyetlerim hem de bahse konu şirketin faaliyetleri, ilgili mevzuata ve etik kurallara uygun şekilde yürütülmektedir" dedi.

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mücahid Taylan, Macaristan'da et ticareti yapan bir şirketin ortağı olduğu iddialarına ilişkin sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Hakkında yapılan iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Taylan, hukuki süreçleri başlatacağını ve aynı zamanda sürecin takipçisi olacağını açıkladı.

"Hakkımda atılan iddialar asılsız"

ESK Genel Müdürü Taylan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde bazı basın-yayın organlarında şahsım ve Macaristan'da mukim şirket hakkında gerçeği yansıtmayan çeşitli iddialara yer verildiği görülmüştür. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur. Özellikle belirtmek isterim ki, Et ve Süt Kurumu (ESK) Yönetim Kurulu Üyeliğine atamamın yapıldığı 14 Eylül 2023 tarihinden sonraki dönem bir yana, Macaristan'daki söz konusu şirketin 2021 yılından beri Türkiye'ye veya AB ülkelerine yönelik hiçbir şekilde ithalat ya da ihracat faaliyeti yoktur. Şirketin bu kapsamda mal, ürün veya emtia tedariki ya da ticari satış işlemi bulunmadığı gibi Macaristan içinde de üretim, satış, dağıtım veya hizmet sunumu kapsamında herhangi bir faaliyeti yoktur. Yıllardır AB Ülkeleri ve Türkiye sınırlarında hiçbir ticari faaliyeti bulunmayan şirketin, ESK ve ESK'nın ticari ilişki içinde olduğu herhangi bir özel kuruluş ya da üçüncü taraf firma ile ticari faaliyette bulunması imkansız bir kurgudan ibarettir. Bu çerçevede, Macaristan'daki şirketin Et ve Süt Kurumu (ESK) ile ticari bir ilişki kurduğu ya da bu kuruma satış yaptığı yönündeki iddialar gerçeklikten tamamen uzak olup dolaylı ya da doğrudan bir satış faaliyetinin olmadığı basit bir denetimle dahi ortaya çıkabilecek niteliktedir. Hal böyle iken; iddia sahiplerinin her türlü dayanaktan yoksun açıklamalarının, şahsımı ve kurumumu karalamak amaçlı olduğu apaçık ortadadır. Hakkımda ortaya atılan iddialar asılsız olup, hem kişisel faaliyetlerim hem de bahse konu şirketin faaliyetleri, ilgili mevzuata ve etik kurallara uygun şekilde yürütülmektedir. Sektörün içinden gelen bir isim olarak tüm birikimlerimi kurumumuzun ve devletimizin çıkar ve menfaatleri doğrultusunda kullandığıma tüm çalışma arkadaşlarım şahittir. İftira niteliğindeki bu iddiaları gündeme getiren kişi veya kurumlar hakkında, tüm yasal haklarımı kullanmak suretiyle gerekli hukuki ve cezai süreçleri başlatacağımı ve bu sürecin takipçisi olacağımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım." - ANKARA