Haberler

ESK Başkanı Taylan'dan hakkındaki iddialara ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ET ve Süt Kurumu (ESK) Başkanı Mücahid Taylan, hakkındaki manipülasyon iddialarına yanıt vererek, kurumunu hedef alan asılsız suçlamalar için hukuki süreç başlattığını açıkladı. Taylan, iddiaların eski bir belgeye dayandığını ve asla doğru olmadığını vurguladı.

ET ve Süt Kurumu (ESK) Başkanı Mücahid Taylan, hakkındaki iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "Şahsımı ve kurumumu hedef alan bu asılsız iddialar için gerekli hukuki süreci başlattım" dedi.

ESK Başkanı Mücahid Taylan, hakkında ortaya atılan iddianın açıkça bir manipülasyon olduğunu belerterek, "Bakanlıktaki görevime 2023 yılında başladım. Yayınlanan belge ise 2017 yılına aittir. Görevde olduğum süre boyunca asla iddia edildiği gibi bir durum söz konusu olmamıştır. İddiayı ve iftirayı ortaya atanlar, kendi yayınladıkları belgeyle kendi iddialarını çürütmüştür. Sektörün de içinden gelen biri olarak; sahip olduğum bilgi ve birikimi görevim boyunca her daim sadece devletimin ve milletimin menfaatleri doğrultusunda kullandım-kullanacağım. Şahsımı ve kurumumu hedef alan bu asılsız iddialar için gerekli hukuki süreci, bu açıklama dahil başlattım. İddia ettikleri gibi bir durum varsa ben de hukuk karşısında hesap vermeye hazırım. Çamur at izi kalsın şeklinde algı ve manipülasyon yaparak şahsımı ve görev yaptığım kurumumu hedef alanlara fırsat vermeyeceğim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
A Milli Takımımızın Dünya Kupası'na katılması halinde gruptaki rakipleri belli oldu

Dünya Kupası'na katılmamız halinde gruptaki rakiplerimiz belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltında

Ünlü sunucular gözaltında! Suçlama çok vahim
Adliye soygununda sır perdesi aralandı! Silahları bakın neden çalmış

Adliye soygununda sır perdesi aralandı! Silahları bakın neden çalmış
Sürpriz final kararı! İddialı dizi 5 bölüm dayanabildi

Sürpriz final kararı! İddialı dizi 5 bölüm dayanabildi
Pazardan aldığı mantardan zehirlenen adamdan uyarı

Pazardan aldığı mantardan zehirlenen adamdan uyarı var
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltında

Ünlü sunucular gözaltında! Suçlama çok vahim
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?

17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
Senegalli gol makinesi Süper Lig'e geliyor

Senegalli gol makinesi Süper Lig'e geliyor
Dronlu denetimde şerit ihlali yapanlara ceza yağdı

"Kaynak manevrası" pahalıya patladı: Havadan ceza yağdı
İki kardeşi yaralayan pitbullun sahibinden pişkin savunma

İki kardeşi yaralayan pitbullun sahibinden pişkin savunma
Adnan'ı kümese atan yenge ve amca neler yapmış neler! 3 kardeşin dramı yürek dağladı

Vicdanınız kurusun! Adnan'ı kümese atan amca neler yapmış neler
Ortaokulda gizemli koku! Özel kıyafetlerle denetlendi, kaynağı belirlenemedi

Ortaokulda panik! Özel kıyafetlerle denetlendi, kaynağı belirlenemedi
Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı

Şehri ayağa kaldırdıkları yetmedi, basın mensuplarına saldırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.