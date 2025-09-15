Esenyurt'ta EuroBasket Final Coşkusu

Eurobasket final heyecanı Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda yaşandı. Final heyecanına ortak olan binlerce vatandaş, milli takımı ayakta alkışladı.

Yarı finalde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan 12 Dev Adam, finalde Almanya karşısında sahaya çıktı. Nefes kesen mücadelede milli takım 88-83'lük skorla rakibine mağlup oldu ve turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

Esenyurtlular, Cumhuriyet Meydanı'nda ekran başında bir araya gelerek ay-yıldızlı ekibimizin mücadelesini heyecanla izledi. Final heyecanına ortak olan binlerce vatandaş, milli takımı ayakta alkışladı.