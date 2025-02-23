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Erzurum Valisi Çiftçi, Macera Offroad Kulübü'nü Ağırladı

Erzurum Valisi Çiftçi, Macera Offroad Kulübü'nü Ağırladı
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Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü, Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek, Erzurum'un tanıtımı ve turizmine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Vali Mustafa Çiftçi, Macera Offroad Başkanı Lokman Toptaş ve ekibini kabul etti.

Son yıllarda Erzurum'da hem yaz hem de kış aylarında alternatif spor dallarının gelişmesine önemli katkılar yapan Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, Erzurum'un tanıtımı ve turizmine katkı noktasında yaptıkları faaliyetleri hem destekleyen hem de bizatihi içinde olan Vali Mustafa Çiftçi'ye teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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