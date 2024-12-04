Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu

102 yıl sonra ortaya çıkan harita Orta Doğu'yu karıştıracak

 Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

 Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı

Türkiye'nin kilitlendiği soruşturmada yeni gözaltılar var
5 aylık enflasyona göre memurlar kaç lira maaş alacak? İşte mesleklere göre tam liste

İşte meslek meslek zamlı maaşlar

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Şenlik Düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Özel Gereksinimli Çocuklar İçin Şenlik Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ETÜ, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel gereksinimli çocuklar için düzenlediği şenlikte, farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, özel gereksinimli çocuklar için şenlik düzenledi.

Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından özel gereksinimli çocukların sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Naim Ürkmez, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Soysal, akademisyenler, öğrenciler ve özel gereksinimli çocuklar katıldı.

ETÜ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte üniversite öğrencileri, 23 Nisan İlköğretim Okulu, Barbaros Hayrettin Paşa İlköğretim Okulu ve Değişim Özel Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören özel gereksinimli çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Özel gereksinimli çocuklar şenliğinin her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlediklerini ifade eden Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Namlı, "Bu etkinliği Özel Eğitim ve Kaynaştırma dersi kapsamında her yıl öğrencilerimizle birlikte organize ediyoruz. Onların farkında olmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için toplumun her kesiminin elini taşın altına koyması gerekiyor. Çünkü dünya bir bahçe olsaydı her biri bu bahçenin bir çiçeği olurdu" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Dursun Özbek'i açık açık uyardı
img

102 yıl sonra ortaya çıkan harita Orta Doğu'yu karıştıracak
img

Küçük kıza yaptığı rezillik, mide bulandırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı netleşti mi? Asgari ücret toplantısı ne zaman? 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajları! Dünya Madenciler Günü sözleri neler? Kayseri hava durumu 4 Aralık | Bugün Kayseri'de kar var mı, hava nasıl olacak? Kayseri 15 günlük hava durumu! SON DAKİKA! Memur emekli maaşı enflasyon farkı ne oldu? Memur emeklisinin alacağı maaş ne kadar, kaç TL olacak? Mersin hava durumu 4 Aralık | Bugün Mersin'de kar var mı, hava nasıl olacak? Mersin 15 günlük hava durumu! Az önce deprem mi oldu? 4 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Sağlık ocakları grevde mi? 4 Aralık aile hekimleri çalışıyor mu? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 4 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.