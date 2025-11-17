Haberler

Erzurum STK Buluşmaları Kocaeli'nde Gerçekleştirildi

Ankara, Erzurum Sanayi ve İş Adamları Dernek Başkanı Yavuz Ahi öncülüğünde düzenlenen Erzurum STK buluşmaları, bu yıl Kocaeli'nde yoğun ilgiyle gerçekleştirildi. Toplantıda Erzurum ve ilçeleri adına faaliyet gösteren dernek yöneticileri bir araya gelerek ülkedeki çalışmalarını paylaştı.

İlk toplantının Ankara'da yapılmasının ardından alınan karar gereği her yıl farklı bir şehirde düzenlenmesi planlanan organizasyonun ikincisine, Kocaeli Erzurum Vakfı Başkanı Ahmet Önal ev sahipliği yaptı.

Toplantının amacı; ülke genelinde Erzurum ve ilçeleri adına faaliyet gösteren federasyon, Vakıf ve dernek yöneticilerinin tanışması, yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunulması ve gelecek dönem için ortak yol haritasının belirlenmesi olarak açıklandı.

Programa; Ankara Sanayi ve İş Adamları Dernek Başkanı Yavuz Ahi, Kocaeli Erzurum Vakfı Başkanı Ahmet Önal'ın yanı sıra Maltepe Erzurum Vakfı, İzmit Aşkaleliler Derneği, Avrupa ve Anadolu Yakası Erzurum Dernekler Federasyonu, Düzce, Bursa Aşkaleliler Derneği, Karabük, Antalya, Bolu, Konya, Yalova, Çiftlikköy, Kırıkkale, Hatay, ve Gölcük dernek yöneticileri katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Ankara Sanayi ve İş Adamları Dernek Başkanı Yavuz Ahi, buluşmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Samimi ve verimli bir toplantı geçirdik. Erzurum adına faaliyet gösteren STK'larla gerçekleştirdiğimiz bu ikinci tanışma ve istişare toplantısı hepimiz için büyük önem taşıyor. Ülkemizin her yöresinde çok sayıda hemşehrimiz var ve bizler Erzurumlu STK'lar olarak onlara en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Bugüne kadar yapılan faaliyetleri değerlendirdik, bundan sonraki süreçte birlik ve beraberlik içinde nasıl hizmet edebileceğimiz konusunda ortak görüşe vardık. Ayrıca bu toplantıları her yıl yapma kararımızı da bir kez daha teyit ettik."

Toplantı, karşılıklı fikir alışverişi ve iş birliği mesajlarıyla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
