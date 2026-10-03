Erzurum İspir'de yol kenarındaki satıcısız tezgâhta 260 TL kovaya bırakıldı

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Koç Mahallesi'nde yol kenarına kurulan sebze tezgahlarında, satıcı bulunmadan yapılan alışveriş dikkat çekiyor.

Mahalle yolunun kenarında sebze satışı yapmak amacıyla kurulan tezgahlarda domates, salatalık, köy yumurtası ve biber, pekmez gibi ürünler kasalar içerisinde satışa sunuluyor. Ürünlerin üzerine kilogram fiyatları yazılırken, alışveriş yapacak vatandaşlar için poşet ve sebzelerin ağırlığını ölçmek amacıyla tartı da tezgahta hazır bulunduruluyor.

Tezgahlarda ayrıca üzerinde "Parayı kovaya bırakın" yazılı bir not yer alıyor. Vatandaşlar almak istedikleri sebzeleri tarttıktan sonra ürünün ücretini tezgahta bulunan kovaya bırakıyor.

Bülent Erkan ile Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kopar da yoldan geçtikleri sırada bu satış yöntemini fark ederek alışveriş yaptı. Tezgahtan 3 kilogram domates ve 1 kilogram salatalık alan ikili, ürünlerin tartımını yaptıktan sonra toplam 260 TL'yi kovaya bıraktı.

Alışveriş sırasında satış tezgahında herhangi bir kişinin bulunmadığını belirten Prof. Dr. İbrahim Kopar, "Burada adet böyle, kendimiz alıyoruz. Ne kadar ücreti varsa onu da kovanın içine koyuyoruz. Ondan sonra gidiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı