Erzurum Havalimanı Mart Ayı Uçuş ve Yolcu İstatistikleri Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2025 yılı Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Erzurum Havalimanı'nda mart ayında, iç hat yolcu trafiği 89 bin 623, dış hat yolcu trafiği 106 oldu. Böylece martta toplam 89 bin 729 yolcuya hizmet verildi.

Mart ayında Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 678, dış hatlarda 11 olmak üzere toplamda 689'a ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise mart ayında toplamda 655 ton oldu.

3 Aylık (ocak-mart dönemi) Gerçekleşmeler

3 aylık (ocak-mart) dönemde ise Erzurum Havalimanı'nda yolcu trafiği 306 bin 332, uçak trafiği 2 bin 9, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 2 bin 745 ton olarak gerçekleşti. - ERZURUM