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Erzurum Havalimanı 2024 Aralık Uçuş ve Yolcu İstatistikleri Açıklandı

Erzurum Havalimanı 2024 Aralık Uçuş ve Yolcu İstatistikleri Açıklandı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Erzurum Havalimanı'nın Aralık 2024 verilerini açıkladı. Aralık ayında toplam 99 bin 948 yolcuya hizmet verilirken, uçak trafiği toplamda 679'a ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı'nın 2024 yılı Aralık ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre; Erzurum Havalimanı'nda aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 99 bin 96 dış hat yolcu trafiği 852 oldu. Böylece aralıkta toplam 99 bin 948 yolcuya hizmet verildi.

Aralık ayında Erzurum Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 667, dış hatlarda 12 olmak üzere toplamda 679'a ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise aralık ayında toplamda 755 ton oldu.

12 Aylık (Ocak-Aralık dönemi) gerçekleşmeler

12 aylık (ocak-aralık) dönemde ise Erzurum Havalimanı'nda yolcu trafiği 1.181.553, uçak trafiği 7.838, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 9.761 ton olarak gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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