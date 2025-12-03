23. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Erzurum'da başladı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Atatürk Üniversitesi ve Spor Bilimleri Derneği iş birliğiyle bu 23.'sü düzenlenen Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi başladı.

Spor bilimlerindeki güncel gelişmelerini paylaşmak, yeni fikirleri tartışmak ve ulusal-uluslararası iş birliklerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen kongrenin açılış programına Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Bülent Çakmak, Atatürk Üniversitesi Rektörü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Türkiye-Kırgızistan Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İsmet Altıntaş ile Spor Bilimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Fikret Soyer ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve araştırmacı katıldı.

Programda konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı spor bilimleri kongresine Atatürk Üniversitesi ile birlikte ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek: "Spor, tıpkı bilim gibi, insanı hem bedenen hem de zihnen şekillendiren bir yolculuktur. İşte bu yüzden spor biliminin, eğitim dünyasında önemli bir yere sahip olması gerektiğine inanıyorum. Bizler Erzurum Teknik Üniversitesi olarak, bu anlayışla eğitim hayatımıza yön veriyor, öğrencilerimizin hem akademik hem de sportif başarılarını aynı oranda önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, bir insanın hem akademik hem de sportif başarılar sergilemesi, onu daha güçlü, daha donanımlı ve toplumda daha etkili bir birey haline getirecektir. Bu bağlamda, Erzurum Teknik Üniversitesi olarak, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalarda 2024-2025 sezonunda Türkiye Şampiyonluğu elde etmemiz ifade ettiğim sportif başarının güzel bir örneği olmuştur. Bu başarımız, azim, disiplin ve birlikte çalışmanın güzel bir örneğini teşkil etmektedir. Bununla birlikte, sporun sadece kazanmaktan ibaret olmadığını, her yarışmanın bir öğrenme, gelişme ve birlikte büyüme fırsatı sunduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi.

Açılışta konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise Erzurum'un spor bilimleri ve sporcu performansı açısından sahip olduğu avantajlara dikkat çekerek: "Erzurum yalnızca kış sporlarıyla değil, yaz sporları için de benzersiz bir coğrafi avantaja sahip. 2000 metreyi aşan rakımı, temiz havası ve geniş antrenman alanlarıyla özellikle dayanıklılık sporları için büyük bir potansiyel taşıyor. Spor Bilimleri Fakültemiz ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezimiz, Türkiye'nin en gelişmiş sporcu performans laboratuvarlarını bünyesinde barındırıyor. Hareket analizi, egzersiz fizyolojisi ve nöropsikoloji laboratuvarlarımızda sporcular bilimsel veriler ışığında yönlendiriliyor ve maksimum performansa ulaşmaları sağlanıyor. Erzurum'u dört mevsim sporun merkezi haline getirerek hem ulusal hem de uluslararası sporculara ve araştırmalara katkı sunmak istiyoruz" diye konuştu.

Üç gün boyunca devam edecek kongrede, bilim insanları, araştırmacılar ve öğrenciler hem yüz yüze hem de çevrimiçi oturumlarda bir araya gelerek bilimsel sunumlar, atölye çalışmaları ve etkileşimli paylaşımlar gerçekleştirecek. - ERZURUM