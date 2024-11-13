Erzurum'da Tuz Çalısı Yetiştiriciliğine İlk Adım

Erzurum'un Aşkale İlçesi'nde 2 bin 500 rakımda bulunan Sazlı Mahallesi'ne ait meralara tuz çalısı fidesi dikimi yapıldı. Erzurum'da ilk defa deneme amaçlı yapılan çalışmada vasfı bozulmuş, erozyona açık alanda bin 500 adet Tuz Çalısı fideleri Tarım Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger'in katılımıyla dikimi gerçekleştirildi.

Tuz çalısı nedir?

Tuz çalısı; toprağın derinliklerine kadar inen kazık kök yapısı nedeni ile suya olan ihtiyacının az olması, içerdiği yüksek mineral ve vitamin miktarları sayesinde özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvan beslemesi için oldukça faydalıdır. Otlatma sırasında hayvanlara lif kaynağı sağlar ve sindirim sisteminin düzgün çalışmasına katkıda bulunur. Ülkemiz hayvancılığında söz sahibi olan 15,4 milyon dekar çayır mera alanına sahip ilimizde hayvancılığa dair yatırımlar önemlidir.

Hayvanlar için iyi bir yem kaynağı

Meralarda Tuz Çalısı yetiştiriciliği, özellikle kurak alanlarda ve verimsiz topraklarda hayvancılık yapan çiftçiler için önemli bir alternatif bitkidir. Tuz Çalısı yetiştiriciliği hem hayvanlar için otlak sağlamak hem de tuzlu alanların değerlendirilmesine yardımcı olmak açısından faydalıdır. Tuz Çalısı, özellikle koyun ve keçi gibi ot obur hayvanlar için iyi bir yem kaynağıdır. Ayrıca, bu bitkiler hayvanların tuz ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur.

Toprak erozyonuna maruz kalmış alanlarda; Tuz Çalısı, kök yapılarıyla toprak erozyonunu engellemeye yardımcı olmakta, bu da toprağın daha verimli hale gelmesini sağlayarak, meraların biyolojik çeşitliliğini artmasına da katkı sağlamaktadır.

Meralarda Tuz Çalısı yetiştiriciliği, özellikle çorak ve tuzlu arazilerin faydalı hale getirilmesi açısından avantaj sağlar. Bu şekilde, kullanılmayan ya da verimsiz topraklar, hayvanlar için uygun yem alanlarına dönüştürülebilir. Meralarda Tuz Çalısı yetiştiriciliği, çevresel sürdürülebilirlik sağlarken aynı zamanda ekonomik fayda sağlamaktadır. - ERZURUM