Erzurum'da Sağlıklı Yaşam Etkinliği Düzenlendi

Erzurum'da Sağlıklı Yaşam Etkinliği Düzenlendi
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Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla çalışanlara yönelik bir farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı ve katılımcılar çeşitli spor dallarında yarıştı.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, çalışanların fiziksel aktivite bilincini artırmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Müdürlüğün bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, renkli ve keyifli anlara sahne oldu.

Etkinlik, Doç. Dr. E. Füsun Karaşahin'in açılış konuşmasıyla başladı. Karaşahin, sağlıklı bir yaşam için hareketin önemine vurgu yaptı. Katılımcılar, Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün destekleriyle badminton, dart, basketbol ve bilek güreşi gibi spor dallarında hem yarıştı hem eğlendi.

Fizyoterapist Hasan Basri Yaman'ın rehberliğinde yapılan kısa egzersizlerle, katılımcılara günlük yaşamda uygulanabilecek pratik hareketler tanıtıldı. Etkinlik boyunca, fiziksel aktivitenin yaşam kalitesi üzerindeki etkilerine dair önemli bilgiler paylaşıldı.

Uzm. Dr. Edanur Köyceğiz ise yaptığı bilgilendirmede, bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde düzenli fiziksel aktivitenin büyük rol oynadığını belirterek, "İş temposu içinde egzersize vakit ayırmak zor olabilir. Ancak iş sonrası yürüyüş, masa başında basit hareketler yapmak ya da asansör yerine merdiven kullanmak küçük ama etkili adımlardır. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği gibi her gün en az 30 dakika egzersiz yapalım." dedi.

Çalışanların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, hem sağlık bilincini artırdı hem de kurumsal dayanışmayı pekiştirdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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