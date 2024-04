Erzurum'da Ramazan Ayı Programları Gerçekleştirildi

Erzurum'un Pasinler ilçesinde Ramazan Ayı vesilesiyle bir dizi program gerçekleştirildi.

Erzurum Müftüsü Dr. Rüstem Can, Ramazan İrşat Faaliyetleri kapsamında Müftü Yardımcısı Sebahattin Erdoğan ile beraber Pasinler'de programlar gerçekleştirildi. Müftü Dr. Rüstem Can, Müftü Yardımcısı Sebahattin Erdoğan ile beraber Pasinler Erkek Yatılı Kur'an kursu öğrencileriyle iftarda buluştu. Kur'an kursunda akşam namazını eda eden heyet, namazın ardından genç hafızlarla sohbet etti. Müftü Can, Pasinler İbrahim Hakkı Hazretleri Camii'nde teravih sohbeti yaptı. Müftü Yardımcısı Erdoğan ise, Kasımpaşa Camii'nde cemaate hitab etti. Müftü Dr. Rüstem Can, namaz sonrası camiye gelen çocuklara çikolata ikram etti. Müftümüz Dr. Rüstem Can, Ramazan İrşat Faaliyetleri kapsamında Müftü Yardımcımız Sebahattin Erdoğan ile beraber gittiği Pasinler'de din görevlileriyle bir araya geldi. Programa Pasinler İlçe Müftü Vekili Abdulgaffur Akdağ eşlik etti. - ERZURUM