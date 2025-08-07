Erzurum'da Macera Sporları İçin Yeni Proje Onaylandı

Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, KUDAKA desteğiyle hazırlanan Yamaç Paraşütünü Geliştirme Projesi'nin onaylandığını duyurarak, Erzurum'un macera sporlarında da cazibe merkezi olmayı hedeflediklerini belirtti.

Erzurum ve Yakutiye ilçesinde macera sporlarının geliştirilmesinde ve turizme kazandırılmasında yeni bir soluk geliyor.

Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Yakutiye Kaymakamlığı olarak, bölgemizin doğal güzelliklerini turizmle buluşturmak, alternatif spor dallarını geliştirmek ve gençlerimize yeni ufuklar açmak amacıyla önemli bir adım attık. KUDAKA desteğiyle hazırladığımız Yamaç Paraşütünü Geliştirme ve Turizme Kazandırma Projesi onaylandı ve uygulamaya alındı. Hedefimiz, Erzurum'un sadece kış sporlarında değil, macera ve ekstrem sporlarında da cazibe merkezi olmak. Destek veren KUDAKA'ya ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM

