Erzurum'da Jandarma, Kültür Etkinliklerinde Güvenliği Sağlıyor

Erzurum'da Jandarma, Kültür Etkinliklerinde Güvenliği Sağlıyor
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Erzurum'un Köprüköy ilçesindeki Çobandede Kültür Etkinlikleri'nde, Jandarma ekipleri etkinliklerin huzur ve güven içerisinde geçmesini sağlamak için güvenlik önlemleri aldı.

Erzurum'da Jandarma ekipleri festivallerde görev alarak etkinliklerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi için katkı sağlamaya devam ediyor.

Erzurum'un Köprüköy ilçesi Çobandede Köprüsü mevkiinde "Çobandede Kültür Etkinlikleri" kapsamında, vatandaşların huzur ve güven içinde vakit geçirebilmesi maksadıyla etkinlik alanı ve çevresinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından güvenlik önlemleri alınarak etkinliklerin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi sağlandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Turistik ve sosyal etkinliklerde her zaman olduğu gibi kamu güvenliğini esas alarak görevini özveri ve titizlikle yerine getirmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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