Erzurum'da Dostluk Maçları Heyecanı

Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi'nin öncülüğünde başlayan dostluk maçları devam ediyor. Erzurum bürokrasisi ile ofroad tutkunlarını karşı karşıya getiren maçta heyecan dolu anlar yaşadı.

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raci Taşçıoğlu oluşan takım Erzurum Off-Road Doğa Sporları ve Macera Ekibi ile karşı karşıya geldi. Dostluk maçında kentin yöneticilerinden oluşan takım galip gelirken maç sonunda dostluk mesajları verildi.

Daha öncede basın mensupları ve engellilerle yapılan dostluk maçları takdir topluyor. - ERZURUM