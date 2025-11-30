Haberler

Erzurum'da Doğalgaz Tedarik Sorunu Giderildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da yaklaşık 5 gün süren doğalgaz kesintisi, şebeke güvenlik kontrolü sonrası sona erdi. Tüm binalara gaz akışı yeniden sağlandı, ancak bazı konutlarda evde bulunmadıkları için kontrol yapılamadığı için doğal gaz kullanılamıyor.

Erzurum'da yaklaşık 5 gün boyunca devam eden doğalgaz tedariki sorunu, tüm binalara gaz arzı akışının yeniden verilmesiyle giderildi.

Palen firması tarafından yapılan açıklamada, Erzurum'un Yakutiye İlçesi Kazım Karabekir Paşa, Lala Paşa, Murat Paşa, Ömer Nasuhi Bilmen ve Rabia Ana mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında şebeke güvenlik kontrolü kaynaklı yaşanan gaz kesintisine ilişkin çalışmalar tamamlandığı vurgulanarak, "Tüm binalara gaz arzı akışı yeniden başladı. Ekiplerimiz tarafından her bir binanın ana kolon tesisatı kontrol edildikten sonra her bir kullanıcının daire girişinde, ocak, şofben, kombi gibi doğal gaz yakıcı cihazlarında da kontrol yapılarak doğal gaz arzı sağlandı. Ancak evde bulunamadığı için teknik ekiplerin kontrol edemediği konutlarda doğal gaz kullanılamamaktadır. Kontrol talepleriniz için ALO 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı ya da 44 82 25 No'lu Çağrı Merkezi'mizi arayabilirsiniz. Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış ve iş birliği için tüm Erzurum halkına teşekkür ederiz. Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın güvenliğidir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
50 kuruş için 1600 dava açtı, cezayı yedi

50 kuruş için 1600 dava açtı
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.