Erzurum'da Doğalgaz Tedarik Sorunu Giderildi

Erzurum'da yaklaşık 5 gün boyunca devam eden doğalgaz tedariki sorunu, tüm binalara gaz arzı akışının yeniden verilmesiyle giderildi.

Palen firması tarafından yapılan açıklamada, Erzurum'un Yakutiye İlçesi Kazım Karabekir Paşa, Lala Paşa, Murat Paşa, Ömer Nasuhi Bilmen ve Rabia Ana mahallelerinin bazı cadde ve sokaklarında şebeke güvenlik kontrolü kaynaklı yaşanan gaz kesintisine ilişkin çalışmalar tamamlandığı vurgulanarak, "Tüm binalara gaz arzı akışı yeniden başladı. Ekiplerimiz tarafından her bir binanın ana kolon tesisatı kontrol edildikten sonra her bir kullanıcının daire girişinde, ocak, şofben, kombi gibi doğal gaz yakıcı cihazlarında da kontrol yapılarak doğal gaz arzı sağlandı. Ancak evde bulunamadığı için teknik ekiplerin kontrol edemediği konutlarda doğal gaz kullanılamamaktadır. Kontrol talepleriniz için ALO 187 Doğal Gaz Acil Hattı'nı ya da 44 82 25 No'lu Çağrı Merkezi'mizi arayabilirsiniz. Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış ve iş birliği için tüm Erzurum halkına teşekkür ederiz. Önceliğimiz her zaman vatandaşlarımızın güvenliğidir" denildi. - ERZURUM