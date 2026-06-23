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Erzurum'un "Demir Atlıları" yollara çıktı: Her hafta sonu yeni bir rota, yeni bir macera

Erzurum'un 'Demir Atlıları' yollara çıktı: Her hafta sonu yeni bir rota, yeni bir macera
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Erzurum'da her yaştan bisiklet sevdalısı, hafta sonları doğa rotalarında pedal çevirerek hem sağlıklı yaşama dikkat çekiyor hem de şehrin saklı güzelliklerini keşfediyor.

Erzurum'da kendilerini "Demir Atlılar" olarak adlandıran her yaştan bisiklet sevdalısı, her hafta sonu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte pedalları doğaya çeviriyor.

Erzurum'un tarihi ilçelerinden zorlu dağ parkurlarına, gizli kalmış köylerinden eşsiz yaylalarına uzanan rotalarla hem sağlıklı yaşama dikkat çekiyorlar hem de şehrin saklı güzelliklerini keşfediyorlar. Gencinden yaşlısına, öğrencisinden emeklisine kadar toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan sporseverleri bir araya getiren "Demir Atlılar", Erzurum'da adeta bir bisiklet kültürü rönesansı yaşatıyor.

Pedalların kardeşliği

Her haftasonu sabahları, şehir henüz uykudayken belirlenen buluşma noktalarında bir araya gelen grup, kasklarını takıp yola koyuluyor. Grup üyeleri kendilerini şu sözlerle ifade ediyor: "Bizler dijital dünyanın stresinden kaçıp, Erzurum'un o temiz dağ havasını ciğerlerimize çekmek için bir araya geliyoruz. Bisiklet bizim için sadece bir araç değil; dostluk, dayanışma ve doğaya duyulan saygının bir ifadesi. Bu yüzden kendimize 'Demir Atlılar' dedik." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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