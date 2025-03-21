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Erzurum'da 'Askıda 9 Gülek Buğday Projesi' Başladı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dar gelirli vatandaşlara destek amacıyla başlattığı 'Askıda 9 Gülek Buğday Projesi', Erzurum'da hayata geçirildi. 20 ton un ile 60 bin ekmek üretimi gerçekleştirildi.

'Askıda 9 gülek buğday projesi' Erzurum'da hayata geçti

Beklenen proje Erzurum'da başladı; Haberi MHP İl Başkanı Yurdagül duyurdu

ERZURUM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, dar gelirli vatandaşlara destek olmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla başlattığı "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi" Erzurum'da da hayata geçti.

Projeyi sosyal medya hesabından duyuran MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, yaptığı paylaşımda "20 ton un ile 60 bin askıda ekmek, afiyet olsun" ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, dar gelirli vatandaşlara destek olmak için başlattığı "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi" yurdun dört bir yanında faaliyete geçmeye devam ediyor. Toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla başlatılan proje Erzurum'da da hayata geçirildi.

Merakla beklenen projeyi sosyal medya hesabından duyuran MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, 20 ton un ile 60 bin askıda ekmek ürettiklerini açıkladı.

Projeyle birlikte buğday alımını destekleyerek düşük gelirli ailelerin geçimlerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Yurdagül, paylaşımında "Genel Başkanımız, bilge liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendinin Türkiye Genelinde başlatmış olduğu "Askıda 9 Gülek Buğday" kampanyasını MHP İl Yönetimi olarak, Erzurum'da başlattık. Çiftçilerimizden aldığımız buğdayı, şehrimizde faaliyet gösteren Bayramoğlu Un firmasında öğüterek, elde ettiğimiz unu Erzurum'da merkez 3 ilçemizde anlaştığımız 7 fırında askıda ekmek olarak vatandaşımızla buluşturduk. 60 bin askıda ekmek afiyet olsun" ifadelerine yer verdi.

Erzurum'da 'Askıda 9 Gülek Buğday Projesi' Başladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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