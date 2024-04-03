Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, birim amirleriyle toplantı gerçekleştirdi

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vali yardımcıları ve birim amirleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen toplantıda, vali yardımcıları ve kurum müdürleri tarafından takip edilen proje ve çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Vali Aydoğdu, "Tek amacımız Erzincan'ı her alanda daha iyi noktalara taşımak. Bu nedenle bulunduğumuz görevlerden ayrılacağımız güne kadar aşkla şevkle çalışacağız. İlimize yatırım getirmek isteyen, istihdam oluşturan herkesin başımızın üzerinde yeri var." dedi. - ERZİNCAN