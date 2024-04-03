YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, birim amirleriyle toplantı gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, vali yardımcıları ve birim amirleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen toplantıda, vali yardımcıları ve kurum müdürleri tarafından takip edilen proje ve çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Vali Aydoğdu, "Tek amacımız Erzincan'ı her alanda daha iyi noktalara taşımak. Bu nedenle bulunduğumuz görevlerden ayrılacağımız güne kadar aşkla şevkle çalışacağız. İlimize yatırım getirmek isteyen, istihdam oluşturan herkesin başımızın üzerinde yeri var." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Yerel Haberler Yerel Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title