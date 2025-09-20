Erzincan Köylüleri Kış İçin Meyve Kurutuyor

Erzincan'da uzun kış gecelerinde tüketmek için her çeşit meyve kurutulmak üzere damlara seriliyor.

Kemaliye ilçesindeki köylerde yaşayan vatandaşlar uzun süren kış geceleri için hazırlıklara başladı. Köylüler kendi bağ ve bahçelerindeki ağaçlardan meyveleri topluyor. Özenle toplanan incir, erik, şeftali, armut, elma ve üzümler yıkanıp doğrandıktan sonra köy evlerinin damlarında bezlerin üzerine serilerek kurutuluyor. Üzüm, kükürtlü suya bastırılıp kuru üzüm yapılırken ayrıca çuvallara konularak sıkılıp suyu çıkarıldıktan sonra kaynatılarak cevizli ve bademli pestil yapılıyor. Kurutulan bütün meyveler uzun süren kış gecelerinde misafirlere ikram ediliyor. Kimi köylüler ise kurutulan ihtiyaç fazlası meyveleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Kış gecelerinde sıcak sohbet ortamlarının oluştuğunu vurgulayan Kadir Arslan, kışın soba yaktıklarını ve gelen misafirlere yazın kuruttukları meyveleri çay ile birlikte ikram ettiklerini kaydetti. - ERZİNCAN