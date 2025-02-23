Erzincan'ın Kadın Milli Paraşütçüsünden Yamaç Paraşütü Gösterisi

Erzincan'ın kadın milli paraşütçüsü Kübra Cengiz Türkiye'nin parlayan yıldızı haline gelen Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde büyüleyici bir manzara eşliğinde yamaç paraşütü yaptı.

15 yaşından itibaren aktif olarak uçan milli sporcu Cengiz, bu defa Munzur Sıra Dağları'nın eteklerinde bulunan, 3 bin 256 metre yüksekliğindeki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde uçuşunu gerçekleştirdi.

Piste, kayakçıların arasına iniş yapan Cengiz'e çevredeki vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. Cengiz yamaç paraşütü yapmak isteyen adrenalin severleri de Ergan semalarında uçurarak o anları kayda aldı. Adrenalin dolu anları izleyenler keyifli anlar yaşadı.

Yamaç paraşütünde Dünya 2'nciliği elde eden Cengiz, bir kadın olarak tüm şampiyonalara gittiğini belirtti. Herkesi yamaç paraşütü yapmaya davet eden Cengiz, özellikle kadınların bu spordan geri kalmamalarını istedi. Cengiz, "Kadınlar fiziki açıdan da mental açıdan da bu sporu çok rahat kaldırabilirler" dedi. - ERZİNCAN