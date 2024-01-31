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Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü: Şap aşısı yaptırmayanlara 73 bin 143 TL ceza

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Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, yetiştiricilerin hayvanlarını şap hastalığına karşı aşılatmalarının zorunlu olduğunu belirterek, aşı yaptırmayanlara 73 bin 143 TL idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 4. maddesi gereğince yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmalarının zorunlu olduğunu, aksi halde ilgili kanuna muhalefetten, 73 bin 143 TL idari para cezası uygulanacağını söyledi.

Şap hastalığı çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı viral bir enfeksiyonudur. Hastalığın bulaşma oranı yüksek olup, hassas hayvan topluluklarında (popülasyonlarında) % 100'e kadar ulaşabilmektedir. Etkilenen hayvanlarda et ve süt yönünden verim kaybına neden olması nedeniyle ekonomik, siyasi ve ticari yönlerden büyük önem taşıyor.

Geçtiğimiz yıllarda sonbahar ve ilkbahar dönemleri rutin olarak yılda 2 defa yapılan şap aşılaması, hastalıkla daha etkili mücadele edebilmek için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatları ile yılda 3 defa uygulanacak ve baskın aşılama programı kapsamında İlk aşılama 29 Ocak-31 mart tarihleri arasında uygulanacak, 2. ve 3. aşılama dönemleri nisan-mayıs ve eylül-kasım aylarında olacak. Bu kapsamda Erzincan il genelinde her bir aşı döneminde 112.000 büyükbaş hayvanın aşılanması hedefleniyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin Uyardı!

Hayvanları hastalıktan korunmada aşılamanın çok önemli olduğunu vurgulayan Murat Şahin, yetiştiricilerin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarına uygun dönemlerde şap aşılarını mutlaka yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Şahin konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Şap hastalığına karşı yürütülen mücadele kapsamında, bakanlığımız 2024 yılının hemen başında önemli bir adım atarak, yeni bir aşılama programı başlatıyor. Bu kapsamda önceki yıllarda rutin olarak 2 doz uygulanan aşı sayısı bu yıl 3'e çıkarıldı. İlk dozu 29 Ocak-31 Mart 2024 tarihlerinde uygulayacağız. Bakanlığımıza bağlı şap enstitüsü tarafından üretilecek olan 250 milyon TL maliyet bedelli aşıların kullanılacağı bu aşılama programı kapsamında üreticilerimizden uygulama ücreti dışında aşı bedeli alınmayacak.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 4. maddesi gereğince yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmaları zorunlu olup, aksi hareket edenler hakkında ilgili kanuna muhalefetten, 2024 yılı için 73 bin 143 TL idari para cezası verilecek. Şap aşısı uygulanmamış hayvanların sevklerine müsaade edilmeyecek, veteriner sağlık raporu tanzim edilmeyeceğini belirtmiş olalım. Üreticilerimizin mutlaka hayvanlarına aşı yaptırmaları ve daha ayrıntılı bilgi almak için il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Murat Şahin Erzincan Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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