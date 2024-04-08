Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıldönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatı, kuruluşunun 179'ncu yıldönümünü kutluyor. Teşkilatın kuruluş yıldönümü kapsamında hazırlanan 3 dakikalık klip, Erzincan Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

İzleyenleri duygulandıran klip, şehit ailesi ve Türk polislerini konu alıyor. Ramazan ayında iftarlık sıcak mercimek çorbası yapan şehit annesi, güvenlik güçlerini düşünmeden kendini alamıyor. Şehit anne ve babası sıcak çorbayı polislere iftarlık olarak götürdükleri polis merkezinde polislerin sofrasına misafir oluyorlar.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan iç ısıtan klip, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'ncu yıldönümü etkinlikleri kapsamında sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. - ERZİNCAN