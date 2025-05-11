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Erzincan'da Yün Kırkımı Başladı: Sıcak Havalar Hayvanları Etkiliyor

Erzincan'da Yün Kırkımı Başladı: Sıcak Havalar Hayvanları Etkiliyor
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Erzincan'da sıcaklıkların artmasıyla küçükbaş hayvan üreticileri, hayvanlarının yün kırkımına başladı. Kırkım, hayvanların rahatlaması ve verimin artması için önemli bir işlem olarak yapılıyor.

Erzincan'da sıcaklıkların artmasıyla birlikte küçükbaş hayvan üreticileri, hayvanlarının yün kırkımına başladı. Kırkım sayesinde hayvanların sıcak havalarda rahatlaması ve et veriminde artış hedefleniyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Erzincan'da hayvancılıkla geçimini sağlayan küçükbaş hayvan üreticileri, küçükbaş hayvanlarının yünlerini kırkmaya başladı.

Geleneksel olarak her yıl yaz aylarının başında ve ortasında gerçekleştirilen yün kırkımı, hem hayvanların sağlığı hem de verimliliği açısından büyük önem taşıyor. Özellikle yüksek sıcaklıklarda kuzuların aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmemesi amacıyla yapılan bu işlem, aynı zamanda et ve süt verimini de olumlu yönde etkiliyor.

Kırkım işlemleri, topluca gerçekleştirilen ve dayanışmanın ön planda olduğu bir etkinliğe dönüşürken, bu gelenek bölgedeki kültürel yaşamın da önemli bir parçası olmayı sürdürüyor - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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