Erzincan'da üreticiye destek: Dut sıkma ve koyun kırkım makinası dağıtıldı

Erzincan'da tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla üreticilere yüzde 75 hibeli dut sıkma ve koyun kırkım makineleri sağlandı. Toplam bütçesi 1 milyon 750 bin TL olan projelerle verimlilik artırılacak.

Erzincan'da üreticilere yüzde 75 hibeli dut sıkma ve koyun kırkım makinesi desteği sağlandı. Toplam 1 milyon 750 bin TL bütçeli projelerle tarım ve hayvancılıkta verimlilik hedefleniyor.

Erzincan'da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla iki proje daha hayata geçirildi. "Emekle Sıkılan Lezzet Yeniliklerle Buluşuyor" ve "Erzincan Koyun Güzellik Merkezleri" projeleri kapsamında üreticilere yüzde 75 hibe destekli makine desteği sağlandı.

Erzincan Valiliği koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen projelerle hem yöresel ürünlerin katma değerinin artırılması hem de hayvancılıkta verimliliğin yükseltilmesi hedefleniyor.

Projeler kapsamında, yüzde 75 hibe desteğiyle toplam 15 adet dut sıkma makinesi ile 55 adet koyun kırkım makinesi üreticilere kazandırıldı. Destek programlarının toplam bütçesinin ise 1 milyon 750 bin TL olduğu bildirildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sağlanan makine desteğiyle üreticilerin iş yükünün azalacağını, üretim süreçlerinin daha modern ve hijyenik hale geleceğini belirterek, bu tür projelerin kırsal kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Erzincan'da tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi amaçlayan projelerin, hem üreticinin gelirini artırması hem de bölge ekonomisine canlılık kazandırması bekleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
