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Erzincan'da Patates Ekimi Başladı

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Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde çiftçiler, patates ekimine başlamanın heyecanını yaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda mısıra yönelen üreticiler, bu yıl yeniden patates ekmeye karar verdi ve yeni sezondan umutlu olduklarını belirtiyorlar.

Erzincan'da patatesin toprakla buluşma yolculuğu başladı

ERZİNCAN - "Patates diyarı" olarak bilinen Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde üreticiler patates ekimine başladı. Geçtiğimiz yıllarda patates ekmeyi azaltarak mısıra yönelen ancak bu yıl yeniden patates ekmeye başlayan çiftçiler sezondan umutlu.

Erzincan'da patates denilince akla ilk gelen ilçelerden Çayırlı'da patates ekimi başladı. Nisan ayının son günlerinde patatesi toprakla buluşturmaya başlayan üreticiler yeni sezondan umutlu. Geçtiğimiz yıllarda patates ekmeyi azaltarak mısır üreten çiftçiler, bu yıl tekrardan patates ekmeye yöneldi. İlçe genelinde patates tarlalarının da çoğaldığı görüldü.

Patates ekimi yapan üreticilerden Kemal Arduç, "Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Erzincan'da tarım sezonu açıldı. Bugün itibariyle patates ekimine başladık. Bundan sonra Erzincan'da ayçiçeği, mısır, şekerpancarı, kuru fasulye, buğday, arpa ekimine de başlayacağız. Umuyoruz bereketli bir yıl olur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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