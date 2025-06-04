Erzincan'da Mezbahalar Denetlendi

Erzincan'da Mezbahalar Denetlendi
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Erzincan'daki mezbahalar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onay belgesi verilmiş olmasına rağmen denetimden geçirildi. Ekipler, Kurban Bayramı öncesi hijyen kuralları ve genel yönetmeliklere uygunluğu kontrol etti.

Erzincan genelinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onay belgesi verilmiş olan mezbahaların denetimden geçirildi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı'nda Erzincan halkının sağlıklı ve kaliteli ete ulaşmaları için mezbahalardaki denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, mezbahalarda başta hijyen kuralları olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan yönetmelik ve talimatlara uygunluk açısından denetimde bulundular. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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